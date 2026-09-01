Profitieren Sie von Punkten und Cashbacks! Je höher Ihr Smily Level, desto mehr Vorteile bei ausgewählten Kreditangeboten.
Bei der Planung eines neuen Hauses müssen sich Bauherren mit nachhaltigen und energetisch sinnvollen Baumaßnahmen beschäftigen. Hier schreibt der Gesetzgeber Normen vor. Doch auch, wer einen Altbau bewohnt, kann von der Pflicht betroffen sein, sein Heim auf einen energetisch aktuellen Stand zu bringen. Wer ein Haus oder eine Wohnung nach dem 01. Februar 2002 gekauft oder geerbt hat, muss mit einer Frist von zwei Jahren nach Eigentumswechsel entsprechende energetische Sanierungen umsetzen. Das regelt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) § 47, Absatz 3:
„Bei einem Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, ist die Pflicht nach Absatz 1 erst im Fall eines Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentümer zu erfüllen. Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang nach dem 1. Februar 2002.“
Wer also eine bestehende Wohnung oder ein Haus kauft, sollte sich immer genau anschauen, was daran eventuell gemacht werden muss und welche Kosten, aber auch, welche Chancen damit verbunden sind. Einen ersten Hinweis darauf gibt der Energieausweis des Gebäudes. Eine kostenlose Beratung durch eine Fachperson ist seit November 2020 nach dem Kauf Pflicht. Interessierte finden Experten, die die kostenlose Pflichtberatung nach GEG anbieten, über den deutschen Energieberaterverband GIH.
Welche Maßnahmen verpflichtend sind, hängt von der Ausgangssituation ab. So muss zum Beispiel ein Heizkessel, der vor 1991 eingebaut wurde und flüssigen oder gasförmigen Brennstoff nutzt, erneuert werden. Wurde er nach 1991 eingebaut, muss der Gebäudebesitzer ihn erst nach 30 Betriebsjahren austauschen.
Die Grafik zeigt an, wie viele messpflichtige Anlagen in den vergangenen Jahren neu errichtet wurden. Insgesamt zählt der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks derzeit über fast 3,9 Millionen Ölfeuerungsanlagen und über 5,4 Millionen Gasfeuerungsanlagen in Deutschland. Von den Ölheizungen sind über 85 Prozent älter als 20 Jahre, bei den Gasheizungen sind es etwa 66 Prozent.
Quelle: https://www.schornsteinfeger.de/erhebungen.aspx, Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks, Erhebung 2024
Am 14.03.2023 stimmte das EU-Parlament für eine Überarbeitung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Demnach sollten alle Wohnhäuser bis 2030 mindestens Energieeffizienzklasse „E“ haben. Bis 2033 sogar Klasse „D“. Betroffen wären laut EU-Kommission etwa 30 Millionen Gebäudeteile in der Europäischen Union gewesen. Die Energieeffizienzklassen geben an, wie energiesparend ein Gebäude ist: von A+ (sehr energiesparend) bis H (nicht energiesparend). Am 07. Dezember 2023 haben sich die EU-Staaten final darauf geeinigt, keine Sanierungspflicht für Wohngebäude anzuordnen. Trotzdem sieht die neue Reform der Gebäuderichtlinie vor, den durchschnittlichen Energieverbrauch im Gebäudebereich bis 2030 um mindestens 16 Prozent und um mindestens 22 Prozent bis 2035 zu senken. Bis 2050 sollen alle Gebäude in der EU klimaneutral sein.
Bei Missachtung der Sanierungspflicht müssen Eigenheimbesitzer mit Strafen rechnen. Werden Dach und Rohrleitungen nicht vorschriftsgemäß gedämmt oder die Heizung nicht rechtzeitig ausgetauscht, drohen Bußgelder bis zu 50.000 Euro.
Wärmepumpen, Solaranlagen, eine gute Dämmung und neue Fenster reduzieren den CO2-Ausstoß. Eine energetische Sanierung lohnt sich immer aus Sicht des Klimaschutzes. Betreiben Hausbesitzer die Wärmepumpe zusätzlich mit selbst erzeugtem Strom aus der Photovoltaikanlage, wird die Nutzung fossiler Brennstoffe reduziert. Darüber hinaus kann diese Kombination die laufenden Kosten senken. Welche energetischen Maßnahmen sich sinnvoll kombinieren lassen, kann ein Energieberater ermitteln.
Energetische Modernisierungen sollen langfristig Kosten sparen. Ist ein Haus gut gedämmt, sinken die Heizkosten. Können Bewohner ihren eigenen Strom erzeugen, müssen sie folglich weniger dafür zahlen. Trotzdem ist der Einbau entsprechender Geräte zunächst einmal kostenintensiv. Bevor Eigentümer energetisch sanieren, ist eine Beratung durch einen Experten unabdingbar. Nur ein Experte kann anhand der individuellen Baubeschaffenheit der Immobilie ausrechnen, wann sich welche Maßnahme voraussichtlich amortisiert.
Eine Immobilie, die den neuesten Standards entspricht, ist mehr wert als eine sanierungsbedürftige. Eine energetische Sanierung senkt nicht nur den Energieverbrauch, sondern steigert gleichzeitig den Wert des Eigenheims.
Erste Maßnahmen lassen sich einfach umsetzen und können auch nach einer Sanierung langfristig für mehr Effizienz beim Energiesparen sorgen. So kann eine mit Wein oder Efeu bewachsene Hauswand zum Beispiel für ein angenehmes Klima im Sommer sorgen und als zusätzliche Wärmedämmung im Winter dienen. Fenster müssen nicht zwangsläufig ausgetauscht werden. In manchen Fällen hilft es, die Gummidichtungen zu erneuern, um Zugluft zu vermeiden und so weniger heizen zu müssen. Zudem erreicht ein gut entlüfteter Heizkörper schneller die eingestellte Temperatur. Solche Anpassungen ersetzen aber nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Sanierungen.
Je nachdem, was erneuert werden soll, wie groß die Wohnung oder das Haus ist und wie alt, fallen die Kosten unterschiedlich aus. Laut einer Studie des WWF, durchgeführt von der Prognos AG, werden bei einem ansonsten unsanierten Einfamilienhaus beim Wechsel der Heizungsanlage bis zu knapp 38.000 Euro fällig. Wie die Tabelle zeigt, liegen die höchsten Kosten bei der Anschaffung einer Wärmepumpe, die geringsten im Austausch eines Gaskessels.
|Gaskessel
|Pelletkessel
|Luft-Wärmepumpe
|Leistung
|12 kW
|12 kW
|12 kW
|Lebensdauer
|20 Jahre
|20 Jahre
|15 Jahre
|spez. Investitionskosten (€/kW)
|711 €
|1.303 €
|2.408 €
|Umfeldmaßnahmen*
|3.946 €
|4.708 €
|7.622 €
|weitere Kosten (Speicher, Pelletlager)
|–
|5.118 €
|1.220 €
|Anschaffungskosten gesamt
|12.478 €
|25.462 €
|37.738 €
Die Anschaffungskosten für Pelletkessel oder Wärmepumpen können durch Förderungen geringer ausfallen, der Austausch des Gaskessels wird nicht gefördert.
Die Förderungen werden regelmäßig angepasst und auch die Preise für die einzelnen Maßnahmen schwanken. In jedem Fall entsteht bei einer energetischen Sanierung schnell ein hoher Betrag, den Hausbesitzer in der Regel per Wohnkredit finanzieren müssen. Hier empfiehlt es sich, sowohl bei den Förderungen als auch bei angebotenen Krediten genau hinzuschauen, um finanziell das Beste herauszuholen.
Einzelne energetische Maßnahmen am Gebäude oder zur Wärmeerzeugung und Heizungsoptimierung haben derzeit einen Fördersatz von 15 Prozent. Dieser kann beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden.Die KfW bietet Förderkredite für Strom und Wärme mit vergünstigten Zinsen an. Mit speziellen Ökokrediten über den CHECK24-Kreditvergleich erhalten Kunden ähnlich günstige Zinsen wie beim KfW-Förderkredit ohne aufwendige Beantragung. So können Modernisierungsmaßnahmen schneller umgesetzt werden.
Um einen Förderkredit der KfW oder einen Zuschuss zu erhalten, ist es in den meisten Fällen vorgeschrieben, sich vorher durch einen Energieeffizienz-Experten beraten zu lassen. Der Experte sagt nicht nur, welche Maßnahmen erforderlich sind und welche sich optional darüber hinaus lohnen, sondern hilft auch bei der Ermittlung der passenden Förderungen und erstellt einen Sanierungsfahrplan. Entsprechende Experten finden Antragssteller in der Expertenliste für Förderprogramme des Bundes bei der Deutschen Energie-Agentur (dena).
Wichtig: Auch wenn zur Beantragung der Förderungen bereits Angebote von Handwerkern eingeholt werden müssen, dürfen die Arbeiten nicht vor der Bewilligung beginnen.
Alternativ zu Förderkrediten der KfW oder Zuschüssen durch die BAFA können Eigenheimbesitzer eine Steuerermäßigung beantragen. Damit können 20 Prozent der Kosten für die energetische Sanierung über drei Jahre verteilt von der Steuer abgesetzt werden. Die Höchstsumme pro Wohnobjekt liegt bei 40.000 Euro. Auch die energetische Planung und Baubegleitung durch einen Experten wird mit bis zu 50 Prozent steuerbegünstigt.
Immobilienbesitzer finden über den CHECK24-Kreditvergleich Kredite für ihre energetische Sanierung. Diese bieten ähnlich günstige Zinsen wie der Förderkredit für erneuerbare Energien der KfW. CHECK24-Kunden sparen sich jedoch viel Zeit bei der Beantragung. Die Suche eines Finanzierungspartners, über den der Kredit abgeschlossen werden muss, das damit verbundene Beratungsgespräch sowie die Wartezeit auf eine Zusage für den Förderkredit entfallen. Zudem sind Laufzeiten von bis zu 20 Jahren möglich.
So kann zum Beispiel die neue Wärmepumpe, Photovoltaikanlage, Dämmung, Solarthermie mit oder ohne Energiespeicher oder neue Fenster schnell, zinsgünstig und gut planbar finanziert werden.
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vorzeitige Gesamttilgung ist jederzeit kostenfrei möglich.
|Ratenpausen kostenlos möglich
|Eine Ratenpause ist möglich. Die Zinsen laufen während der Pause weiter; es fällt keine zusätzliche Gebühr an.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|0,68% bis 16,19% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|0,68% bis 15,10% p.a.
|Monatliche Rate
|243,86 € bis 387,06 €
|Gesamtkreditbetrag
|20.483,92 € bis 32.512,76 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|5.000,00 - 80.000,00
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,93% eff. Jahreszins, 8,58% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.676,39 €, mtl. Rate 317,58 €, Postbank
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen kostenpflichtig
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Die Santander Bank darf dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, max. 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter einem Jahr.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist grundsätzlich möglich und im Vertrag erwähnt. Die Bank entscheidet im Einzelfall, zusätzliche Gebühren oder Zinsaufschläge werden nicht explizit genannt. Voraussetzung ist eine intakte Bonität und ordnungsgemäße Zahlungshistorie.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
|Effektiver Jahreszins
|2,99% bis 11,98% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|2,95% bis 11,37% p.a.
|Monatliche Rate
|263,81 € bis 346,34 €
|Gesamtkreditbetrag
|22.160,35 € bis 29.092,25 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|3.000,00 - 75.000,00
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
Top Zinssatz, schnelle Abwicklung
Schnelle und gute bearbeitung und überweisung
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.951,75 €, mtl. Rate 285,14 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind bei der Postbank jederzeit möglich und komplett kostenfrei.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenlos.
|Ratenpausen kostenlos möglich
|Eine Ratenpause ist möglich. Die Zinsen laufen während der Pause weiter; es fällt keine zusätzliche Gebühr an.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,25% bis 14,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,20% bis 14,05% p.a.
|Monatliche Rate
|266,10 € bis 375,34 €
|Gesamtkreditbetrag
|22.352,06 € bis 31.528,81 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|3.000,00 - 80.000,00
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
Sehr gut
War alles gut Reibungslos gelaufen
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,40% eff. Jahreszins, 8,09% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.262,71 €, mtl. Rate 312,65 €, Postbank
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vorzeitige Gesamttilgung ist jederzeit kostenfrei möglich.
|Ratenpausen kostenlos möglich
|Eine Ratenpause ist möglich. Die Zinsen laufen während der Pause weiter; es fällt keine zusätzliche Gebühr an.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,25% bis 12,51% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,20% bis 11,85% p.a.
|Monatliche Rate
|266,10 € bis 351,40 €
|Gesamtkreditbetrag
|22.352,06 € bis 29.517,76 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|3.000,00 - 80.000,00
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
Ich habe alle Formulare ausgefüllt, aber sie konnten mir nicht helfen.
Tolles Angebot, schnelle Bearbeitung und Auszahlung
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,21% eff. Jahreszins, 8,84% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.895,70 €, mtl. Rate 320,19 €, Deutsche Bank AG
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 28 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 28 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % der Restschuld kostenfrei möglich – vorausgesetzt, seit der letzten kostenfreien Sonderzahlung oder Kreditauszahlung sind mindestens 12 Monate vergangen. Für darüber hinausgehende Beträge kann eine gesetzlich begrenzte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, die maximal 1 % der Restschuld beträgt (0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist einmal jährlich kostenpflichtig möglich (20 € Gebühr), sofern keine Zahlungsrückstände bestehen und die letzten 11 Raten pünktlich bezahlt wurden. Voraussetzung ist eine unveränderte Bonität gegenüber dem Kreditabschluss.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit auch für Selbstständige möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Konditionen für Bestandskunden der Bank schlechter als für Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,49% bis 10,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,43% bis 10,47% p.a.
|Monatliche Rate
|268,21 € bis 336,93 €
|Gesamtkreditbetrag
|22.529,54 € bis 28.301,79 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|1.500,00 - 80.000,00
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
Schnell, einfach, unkomplizierter Vorgang. Unklar für Rückfragen: wer ist zuständig? Targobank oder Check 24
Gutes Angebot
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,95% eff. Jahreszins, 6,74% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 25.141,05 €, mtl. Rate 299,30 €, TARGOBANK
Für ein Darlehen müssen Kreditnehmer grundsätzlich Nachweise über Gehalt, weitere Einnahmen und ihre Ausgaben erbringen. Darüber hinaus werden für einen energetischen Modernisierungs-Kredit häufig weitere Unterlagen benötigt:
✓ Eigentumsnachweis (je nach Bank entweder vollständiger Grundbuchauszug, Grundsteuerbescheid, Kontoauszug mit der letzten Belastung der Grundsteuer oder Jahreskontoauszug des bestehenden Immobiliendarlehens)
✓ Personalisierter Kostenvoranschlag über die Modernisierungsmaßnahme
Im CHECK24-Kreditvergleich die benötigte Summe, gewünschte Laufzeit und den Verwendungszweck „energetische Modernisierung“ angeben
Benötigte Unterlagen wie Nachweis der Wohneigentümerschaft, Kostenvoranschlag für die Modernisierungsmaßnahme, Gehaltsabrechnungen und Kontoauszüge einreichen
Kreditsumme nach Bewilligung durch die Bank erhalten und energetische Sanierungsmaßnahme umsetzen
Damit der Kreditantrag zügig bearbeitet werden kann, ist es wichtig, dass benötigte Unterlagen aktuell sind. Dabei können die genauen Voraussetzungen je nach Kreditinstitut variieren. Kontoauszüge und Gehaltsabrechnungen sollten die zuletzt verfügbaren sein und der Grundbuchauszug muss in der Regel aus den letzten 24 Monaten stammen. Kostenvoranschläge sollten nicht älter als drei Monate und müssen auf den Antragsteller ausgestellt sein. Einige Banken verlangen im Nachgang die Rechnung für die durchgeführte Modernisierung. Diese muss innerhalb einer vorgegebenen Frist eingereicht werden, damit die Zinsen für den Kredit beibehalten werden können.
Tipp: Wird der Kredit besonders schnell benötigt, empfiehlt sich ein Sofortkredit. Hierzu muss einmalig das Gehaltskonto verbunden werden. Die Bank kann dann die relevanten Unterlagen prüfen und sofort über eine Zusage entscheiden. Das Geld ist nach Bewilligung kurze Zeit später auf dem Konto.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr
Alles prefect
„Ich habe den Vertrag unterschrieben, aber bisher keine Bestätigung oder Zusage erhalten.”