Mögliche energetische Modernisierungen können sein:

Dämmung des Dachs oder Dachbodens

Außendämmung

Kellerdämmung

Dämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren in unbeheizten Räumen

Fensteraustausch

Austausch der Heizungsanlage

Nutzung von Solarthermie oder Photovoltaik

Einbau einer Wärmepumpe

Welche Maßnahmen verpflichtend sind, hängt von der Ausgangssituation ab. So muss zum Beispiel ein Heizkessel, der vor 1991 eingebaut wurde und flüssigen oder gasförmigen Brennstoff nutzt, erneuert werden. Wurde er nach 1991 eingebaut, muss der Gebäudebesitzer ihn erst nach 30 Betriebsjahren austauschen.

Die Grafik zeigt an, wie viele messpflichtige Anlagen in den vergangenen Jahren neu errichtet wurden. Insgesamt zählt der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks derzeit über fast 3,9 Millionen Ölfeuerungsanlagen und über 5,4 Millionen Gasfeuerungsanlagen in Deutschland. Von den Ölheizungen sind über 85 Prozent älter als 20 Jahre, bei den Gasheizungen sind es etwa 66 Prozent.