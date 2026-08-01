• KfW-Studienkredit (174): staatlich gefördertes Programm mit flexibler Zahlung und langer Tilgungszeit.
• Programm 173 (Bildungskredit): zinsgünstige Förderung für die Schluss- oder Praxisphase.
• Studienbezogener Fonds (Bildungsfonds): einkommensabhängige Rückzahlung nach dem Abschluss.
• Onlinekredite zur freien Verwendung: individuell verhandelbar, häufig mit zweitem Kreditnehmer.
• Bankkredite: z. B. von Sparkasse, Volksbank oder Privatbanken zu marktüblichen Konditionen.
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