Studienfinanzierung ohne Einkommen – worauf achten?

Da Studierende selten ein festes Einkommen vorweisen können, gelten besondere Voraussetzungen. Statt eines Gehaltsnachweises akzeptieren viele Anbieter eine Immatrikulationsbescheinigung.

Voraussetzungen

• Mindestalter: 18 Jahre

• Hauptwohnsitz und Girokonto in Deutschland

• An einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eingeschrieben

• Keine negativen Schufa-Einträge

• Höchstalter abhängig vom Anbieter (bei der KfW bis 44 Jahre)



Zweiter Kreditnehmer und Bürgschaft



Wer einen Privatkredit über eine Bank aufnehmen möchte, benötigt in der Regel einen zweiten Kreditnehmer mit eigenem Einkommen – häufig sind das Eltern oder Verwandte. Diese Person haftet gemeinsam für die Rückzahlung. Dadurch steigen die Chancen auf eine Zusage spürbar und die Zinsen können niedriger ausfallen.

BAföG und Kindergeld werden von den meisten Banken nicht als Einkommen anerkannt. Einnahmen aus einer Werkstudententätigkeit, einem Minijob oder einer Ausbildungsvergütung verbessern die Bedingungen deutlich.

Fernstudium finanzieren: Kosten und Förderwege

Ein berufsbegleitendes Onlinestudium bietet maximale Flexibilität und lässt sich ideal mit Beruf oder Familie verbinden. Allerdings ist diese Studienform meist kostenpflichtig – die Gebühren reichen je nach Anbieter von etwa 130 Euro pro Monat bis rund 24.000 Euro für den gesamten Bachelor. Wer ein Studium aus der Distanz finanzieren möchte, hat dennoch zahlreiche Möglichkeiten.