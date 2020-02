Mit dem Studium beginnt ein neuer Lebensabschnitt. WG-Miete, Bücher, Laptop, Party, Fahrten in die Heimat – bei all diesen Ausgaben gerät so mancher Student schon einmal ins Straucheln.

Warum ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig? Diese Frage stellt sich der Großteil der Studierenden regelmäßig. Damit Geldsorgen nicht am Lernen hindern und sich angehende Akademiker voll und ganz auf ihr Studium konzentrieren können, gibt es Finanzierungsmöglichkeiten extra für Studenten. Eine davon ist der Studienkredit.