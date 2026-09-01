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Deutschlands günstiger 20.000 Euro Kredit

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Das Wichtigste zum 20.000 Euro Kredit

  • Um gute Konditionen und Zinsen für einen 20.000 Euro-Kredit zu erhalten, sollten Sie sich mehrere Angebote einholen. Besonders schnell geht das über den CHECK24 Kreditvergleich: Vom ersten Vergleich bis zu Ihrem persönlichen Kreditangebot dauert es nur wenige Minuten.
  • Für den Abschluss eines 20.000 Euro Kredits müssen Sie einige Voraussetzungen erfüllen und der Bank bestimmte Dokumente vorlegen.
  • Ob Sie das Geld für ein Fahrzeug, eine Modernisierung oder Umschuldung brauchen – geben Sie bei Ihrem 20.000 Euro-Kredit einen konkreten Verwendungszweck an, erhalten Sie von der Bank günstigere Zinsen.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna N. Baumgart, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Wie viel Kredit gibt's von der Bank?

Wie viel Kredit ist realistisch – und wo liegt die Obergrenze? Die Antwort liefert eine einfache Faustformel, die Banken zur Einschätzung Ihrer finanziellen Möglichkeiten nutzen. Alle Infos im Video.

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20.000 Euro Kredit berechnen

Um einen ersten Überblick darüber zu erhalten, wie hoch die monatliche Rate bei einem 20.000 Euro-Kredit sein kann, hilft Ihnen der Kreditrechner. Geben Sie unter „Kreditbetrag“ 20.000 Euro ein. Nun können Sie durch Anpassung des effektiven Jahreszins und der Laufzeit mögliche Ratenhöhen ermitteln. Wählen Sie eine längere Laufzeit, werden die monatlichen Raten geringer, aber der Zinsaufwand für den Kredit steigt. Insgesamt wird der 20.000 Euro-Kredit dann teurer.

Voraussetzungen & Unterlagen 
für einen Kredit über 20.000 Euro

Formale Voraussetzungen

Um einen Kredit über 20.000 Euro abzuschließen, müssen Sie einige Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen

  • volljährig sein,
  • einen Wohnsitz in Deutschland und 
  • über eine ausreichende Bonität verfügen.

Benötigte Unterlagen

Wollen Sie einen 20.000 Euro-Kredit abschließen, sollten Sie für einen reibungslosen Abschluss folgende Unterlagen bereithalten:

  • einen gültigen Ausweis oder Reisepass inklusive Meldebescheinigung
  • Einkommensnachweise (Gehaltsabrechnung, Rentenbescheid, Bezügemitteilung oder Einkommenssteuerbescheid)
  • Kontoauszüge
  • die Ablösevollmacht, wenn es sich bei dem 20.000 Euro-Kredit um eine Umschuldung handelt.

Sie können sich das Heraussuchen von Einkommensnachweisen und Kontoauszügen sparen, wenn Sie Ihr Gehaltskonto schon während der Kreditsuche im CHECK24-Kreditcenter verbinden. Alles, was Sie dazu brauchen, sind die Zugangsdaten zu Ihrem Online-Banking. So können die Banken die entscheidenden Unterlagen direkt prüfen und Ihnen passendere Angebote machen.

CHECK24-Tipp

Mit dem CHECK24 BonitätsCheck eigene Bonität ohne Schufa prüfen

Mit dem kostenlosen CHECK24 BonitätsCheck können Sie Ihre persönliche Bonität für einen 20.000-Euro-Kredit ohne Schufa-Abfrage unverbindlich prüfen und einsehen. Dabei bekommen Sie ein Sofort-Ergebnis mit hilfreichen Tipps, um Ihre Bonitätsbewertung zu verbessern. 

So funktioniert's 
Kredit: 20.000 Euro abschließen

Konditionen & Vergleich:

Im CHECK24-Kreditvergleich erhalten Sie Angebote von verschiedenen Banken. Dazu geben Sie neben den 20.000 Euro zunächst die gewünschte Laufzeit und gegebenenfalls den Verwendungszweck an. Zusätzlich machen Sie einige Angaben zu Wohnort, Geburtsdatum und -Ort. Sie haben nun die Möglichkeit, direkt Ihr Gehaltskonto zu verbinden. Nutzen Sie diese Option, können Ihnen die Banken passendere Angebote machen. Alternativ geben Sie die Informationen zu Einnahmen und Ausgaben selbst in die Maske ein.

Online-Kreditantrag:

Haben Sie Ihr Gehaltskonto verbunden oder die Daten eingegeben, erhalten Sie Kreditangebote für 20.000 Euro von verschiedenen Banken. Jetzt können Sie die effektiven Jahreszinsen miteinander vergleichen, das beste Angebot heraussuchen und direkt bei der Bank anfragen. Einige Unterlagen müssen Sie der Bank nachreichen, wenn Sie Ihr Gehaltskonto nicht verbunden haben.

Digitales Identverfahren:

Bewilligt die Bank Ihren 20.000 Euro-Kredit, können Sie sich per PostIdent-, VideoIdent- oder Online-Verfahren legitimieren und die Unterschrift des Kreditvertrags digital leisten.

Nirgendwo einfacher & schneller: Ihre CHECK24 Service-Vorteile

Wie funktionieren verschiedene Ident-Verfahren?

Um einen 20.000 Euro-Kredit abzuschließen, müssen Sie immer Ihre Identität nachweisen. Dazu gibt es verschiedene, sichere Verfahren. Für die meisten ist es nicht mehr nötig, die eigenen vier Wände zu verlassen. Sie können sich bequem von zu Hause aus legitimieren.

Frau im Videochat

Postident

Das Postident-Verfahren ist ein Angebot der Deutschen Post. Entweder erhalten Sie im Zuge Ihres Kreditabschlusses einen Postident Coupon und können damit in einer Filiale Ihren Ausweis vorlegen oder Sie erhalten einen Link, über den Sie einen Videochat starten und Ihren Ausweis oder Reisepass per PC- oder Handykamera vorzeigen. Für eine Legitimation mit der weiteren Option eID benötigen Sie die Postident App auf dem Handy. Nutzen Sie einen PC, ist ein Kartenlesegerät nötig. Ihr Ausweis muss für diese Funktion freigeschaltet sein.

Frau legitimiert sich per Videoident

Videoident

Dieses Verfahren gleicht der Videolegitimation bei Postident, nur dass Sie es auch direkt über Ihren CHECK24-Kundenbereich starten können. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin führt Sie durch den gesamten Prozess. Sie müssen lediglich den Anweisungen folgen und Ihren Ausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung bereithalten.

Frau nutzt ein Online-Verfahren und scannt Ausweis

BankIdent/eID

Bei diesen Verfahren sind Sie komplett unabhängig von Servicezeiten, denn Sie erledigen den Legitimations-Prozess selbstständig. Sie benötigen nur Ihr Handy und Ihren Online-Banking-Zugang, fotografieren Ihr Ausweisdokument und tätigen eine Referenzüberweisung von einem Cent. Den erhalten Sie selbstverständlich zurück. Alternativ legitimieren Sie sich mit Ihrem Online-Ausweis.

Vielfach ausgezeichneter Kreditvergleich

Für Ihren Abschluss eines 20.000 Euro-Kredits sind Sie mit dem Kreditvergleich von CHECK24 in besten Händen. Mehrfache Auszeichnungen bestätigen dies. So wurde der CHECK24-Kreditvergleich gleich 15-Mal in Folge TÜV-geprüft und zertifiziert. Benutzerfreundlichkeit, Datenschutz und Sicherheit stehen an oberster Stelle. Focus Money konnte nach einer Kundenbefragung Platz 1 von 30 für höchste Kundenzufriedenheit an CHECK24 vergeben.

BankingCheck & eKomi bestätigen: CHECK24 ist Kundenliebling

Über einen Zeitraum von drei Jahren wurden über eine Millionen Kundenbewertungen ausgewertet. Das Ergebnis: CHECK24 belegt Platz eins der Vergleichsportale in der Kundenzufriedenheitsanalyse. Zudem vergeben Kunden über die unabhängige Bewertungsplattform eKomi 5,0 von 5 Sternen für den Kreditvergleich.

Kunden bewerten bei Trustpilot: Höchste Zufriedenheit mit dem CHECK24-Kreditvergleich

Mit 5,0 von 5 möglichen Sternen drücken knapp 11.000 Kunden ihre höchste Zufriedenheit auch über das unabhängige Bewertungsportal Trustpilot aus und loben dabei unter anderem den freundlichen und kompetenten Service und die schnelle Bearbeitung. Alle Auszeichnungen und Bewertungen sind transparent für Sie dargestellt.

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Kredit 20000 Euro:
4 Tipps zum Geld sparen

1. Perfekte Kreditrate finden

Die passende Monatsrate für Ihren 20.000 Euro-Kredit zu finden, ist leicht. Dazu reicht eine einfache Haushaltsrechnung: Stellen Sie Ihre fixen monatlichen Einnahmen und Ausgaben gegenüber. Die Summe, die nach Abzug Ihrer Ausgaben von Ihrem Einkommen übrigbleibt, ist die maximale Höhe für Ihre monatliche Rate. Auch wenn eine höhere Monatsrate die Zinskosten senkt, sollten Sie nicht den kompletten Betrag für Ihre Rate verwenden. Planen Sie ein finanzielles Polster ein, mit dem Sie unvorhergesehene Ausgaben bezahlen können.

2. Mit kurzer Laufzeit Kreditkosten sparen

Je schneller Sie den Kredit zurückzahlen, desto geringer sind auch die Kosten, die Sie für Zinsen an Ihre Bank zahlen müssen. Der Grund dafür ist, dass sich Zinszahlungen immer auf den noch zu tilgenden Restbetrag beziehen. Bei einem Vergleich zwischen mehreren 20.000 Euro-Krediten können Sie mit einem Kreditrechner herausfinden, wie viel Sie für das jeweilige Darlehensangebot an Zinsen bezahlen, und dadurch die für Sie optimale Kombination aus Laufzeit und Ratenhöhe festlegen.


3. Richtige Konditionen beim 20.000 Euro-Kredit wählen

Den 20.000 Euro-Kredit zahlen Sie in der Regel über mehrere Jahre zurück. Während dieser Zeit kann sich Ihre finanzielle Situation zum Guten aber auch zum Schlechten verändern. Denken Sie deshalb an die richtigen Konditionen für beide Fälle: Eine kostenlose Sonder- bzw. Gesamttilgung hilft Ihnen dabei, Ihren Kredit schneller zurückzuzahlen. Kostenlose Ratenpausen sind eine Möglichkeit, finanzielle Engpässe zu überbrücken. Im CHECK24-Kreditvergleich können Sie gezielt nach Angeboten mit kostenloser Sonder- und Gesamttilgung suchen.


4. Verwendungszweck angeben

20.000 Euro Kredit für ein Auto

Geben Sie unbedingt den Verwendungszweck an, wenn Sie den 20.000 Euro-Kredit für ein Auto, Motorrad oder einen Wohnwagen brauchen. Banken werten den Gegenwert des Fahrzeugs als zusätzliche Sicherheit und bieten für einen Autokredit günstigere Zinsen an. Das ist auch möglich, wenn Sie Ihr Fahrzeug reparieren wollen. Das Darlehen bei einer Bank ist meistens billiger als Null-Prozent-Finanzierungen beim Händler. Denn diese preisen die vermeintlich günstige Finanzierung oft in einen höheren Verkaufspreis des Wagens ein.

Kredit ablösen & mit Umschuldung sparen

Zahlen Sie bereits einen Kredit ab, können Sie diesen mit einem neuen Darlehen ablösen. Hier spricht man von einer Umschuldung. Das lohnt sich für Sie, wenn die Zinsen des neuen Darlehens günstiger sind als die des alten oder um mehrere laufende Kredite zu einem zusammenzufassen. So sparen Sie Geld und gewinnen mehr Übersicht über Ihre Zahlungsverpflichtungen.

Kredit für Modernisierung oft günstiger

Denken Sie an eine Modernisierung, Sanierung oder Renovierung Ihres Eigenheims, geben Sie bei Ihrer Kreditanfrage den Verwendungszweck „Modernisierung“ an. Sie müssen das Geld zwar nachweislich für die Modernisierungsarbeit einsetzen, die Banken erkennen aber Ihr Eigenheim, das Sie damit aufwerten, als Sicherheit an. Ihre Bonitätseinschätzung durch die Schufa fällt so meist besser aus und Kreditgeber bieten Ihnen bessere Zinskonditionen an. Einen Modernisierungskredit über 20.000 Euro können Sie zudem ohne Grundbucheintrag abschließen und mit staatlichen Fördermöglichkeiten kombinieren.

Ratgeber: Verwendungszweck bei Krediten

Die Angabe des Verwendungszwecks bei einem Kredit kann dessen Konditionen deutlich verbessern. Banken vergeben häufig günstigere Zinssätze für Modernisierungen, Autokredite oder Umschuldungen. Erhalten Sie eine Übersicht über alle möglichen Verwendungszwecke und warum die Angabe sinnvoll ist.

Vorsicht bei 20.000 Euro-Kredit ohne Schufa

CHECK24 erklärt

Angebot auf Seriosität prüfen

Angebote für einen Kredit über 20.000 Euro ohne Schufa kommen oft aus dem Ausland oder von unseriösen Anbietern und sind zudem überteuert. Seriöse Banken sind immer dazu verpflichtet, Ihre Bonität über eine Auskunftei zu prüfen. Wird ein Kredit mit „ohne Schufa“ oder als „Schufa-frei“ beworben, werden andere Auskunfteien abgefragt. In Deutschland gibt es keinen 20.000 Euro-Kredit ohne Schufa.

20.000 Euro-Kredit trotz negativer Schufa

Auch, wenn Sie Einträge bei der Schufa haben, können Sie einen Kredit über 20.000 Euro aufnehmen. Eventuell sind die Einträge veraltet und Sie können eine Löschung beantragen. Mit Angabe eines zweiten Kreditnehmers können Sie zum Beispiel die Sicherheit für die Bank erhöhen. Es ist auch möglich, Ihre Bonität mit ein paar Tipps zu verbessern. Hierbei hilft Ihnen der CHECK24 BonitätsCheck.

Eine weitere Möglichkeit für einen 20.000 Euro Kredit ohne Schufa ist ein Kredit von Privat. Hier kommen die Eltern, enge Freunde und Bekannte als Kreditgeber in Frage. Alternativ gibt es Vermittler für Kredite von Privat, die aber oft teure Vermittlungsprovisionen verlangen.

Häufige Fragen
zum Kredit über 20000 Euro

Was muss ich bei einem 20.000 Euro Kredit beachten?

Bei einem 20.000 Euro Kredit achten Sie auf die grundlegenden Konditionen: die Laufzeit, die monatliche Rate und den effektiven Jahreszins. Darüber hinaus gibt es die Option der kostenlosen Sonder- oder Gesamttilgung oder Ratenpausen.

Wie schnell wird mein 20.000 Euro Kredit ausbezahlt?

Das hängt von der kreditgebenden Bank und der Art des Darlehens ab. Schließen Sie einen Kredit online ab, ist der gesamte Prozess schneller als auf dem Postweg. Bei Onlinekrediten mit Sofort-Auszahlung haben Sie das Geld am selben, spätestens aber am nächsten Geschäftstag der Bank auf Ihrem Konto.

Ist eine Restschuldversicherung für einen 20.000 Euro-Kredit sinnvoll?

Mit einer Restschuldversicherung können Sie sich und Ihre Angehörigen gegen Zahlungsunfähigkeit im Falle von Arbeitslosigkeit, Tod oder Krankheit absichern. Hier ist eine individuelle Entscheidung angebracht. Können Sie nicht einschätzen, ob Sie die gesamte Laufzeit über zahlungsfähig bleiben, kann eine Restschuldversicherung sinnvoll sein.

Was kann ich tun, wenn der 20.000 Euro-Kredit nicht bewilligt wird?

Lehnt eine Bank Ihren Antrag ab, können Sie bei anderen Banken anfragen. Überprüfen Sie auch, wie Sie Ihre Bonität verbessern können oder ziehen Sie einen zweiten Kreditnehmer in Erwägung.

Wie viel Gehalt benötigt man für einen 20.000 Euro-Kredit?

Hier lässt sich keine konkrete Zahl benennen. Wichtig ist, dass Sie in der Lage sind, die monatlichen Raten zuverlässig zu zahlen. Zudem sollten Sie einen finanziellen Puffer für ungeplante Ausgaben einberechnen. Im Zweifel setzen Sie die Raten lieber niedriger an und wählen dafür eine längere Laufzeit.

Geld und Taschenrechner zum Berechnen weiterer Kreditbeträge
Weitere Kreditbeträge

1.000 Euro Kredit

5.000 Euro Kredit

10.000 Euro Kredit

15.000 Euro Kredit

30.000 Euro Kredit

50.000 Euro Kredit

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