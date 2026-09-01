Das Postident-Verfahren ist ein Angebot der Deutschen Post. Entweder erhalten Sie im Zuge Ihres Kreditabschlusses einen Postident Coupon und können damit in einer Filiale Ihren Ausweis vorlegen oder Sie erhalten einen Link, über den Sie einen Videochat starten und Ihren Ausweis oder Reisepass per PC- oder Handykamera vorzeigen. Für eine Legitimation mit der weiteren Option eID benötigen Sie die Postident App auf dem Handy. Nutzen Sie einen PC, ist ein Kartenlesegerät nötig. Ihr Ausweis muss für diese Funktion freigeschaltet sein.
Bewertungen auf eKomi stammen von echten Kunden. Weitere Hinweise, u.a. zu den ergriffenen Maßnahmen, finden Sie hier.