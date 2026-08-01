Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
Anpassen Geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus.Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen.Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern Alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,
um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Chat
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie auch weiterhin schnell und sicher auf CHECK24 vergleichen
können, empfehlen wir Ihnen einen der folgenden Browser zu nutzen.
Trotzdem fortfahren
Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Kredit
Baufinanzierung
Kreditkarte
Girokonto
Tagesgeld
Festgeld
Bonitätsprüfung
All ProductsAlle Finanzvergleiche
Alle Finanzvergleiche
Kredit
Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Modernisierung Baufinanzierungsrechner Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice Konto eröffnen
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter
jetzt
40%
sparen

1.000 Euro Kredit schnell beantragen

Kostenloses und unverbindliches Angebot in wenigen Minuten

egal
egal
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Unsere Partner
teilnehmende Kreditbanken/Vermittler
Unsere Vorteile
5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
„Shr gut‟ 08/2026

Das Wichtigste zum 1.000 Euro Kredit

Zuletzt überarbeitet von:
Birgit Zettl, Teamlead Online Redaktion Finanzen

1.000 Euro Kredit statt Dispo: Günstiger und planbarer

Berufseinsteiger und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen haben oft nicht genug Geld gespart, um überraschende Ausgaben zu stemmen.

Dispokredit auf dem Girokonto ist in diesem Fall oft keine gute Lösung, da die Zinsen hoch sind.

Ein 1.000 Euro Kredit ist in vielen Fällen die bessere Alternative:

  • Die Zinsen sind niedriger als beim Dispo.
  • Die monatlichen Raten sind planbar und passen ins Haushaltsbudget.
Fazit: Ein 1.000 Euro Kredit ist eine gute Möglichkeit, um überraschende Ausgaben zu finanzieren. Die Zinsen sind in vielen Fällen niedriger als beim Dispo und die monatlichen Raten sind planbar.
Thumbnail

1.000 Euro-Kredit kostenlos berechnen

Rechenbeispiel: Was kostet ein 1.000 Euro Kredit pro Monat?

Nettokreditbetrag Laufzeit Effektivzins Monatsrate Zinsaufwand
1.000,00 EUR 12 Monate 3,0 % 84,68 EUR 16,10 EUR
1.000,00 EUR 24 Monate 3,0 % 42,96 EUR 31,12 EUR
1.000,00 EUR 12 Monate 5,0 % 85,56 EUR 26,68 EUR
1.000,00 EUR 24 Monate 5,0 % 43,82 EUR 51,72 EUR

Expertentipps zum 1.000 Euro Kredit

Günstiger als ein Dispokredit

Für einen Dispokredit fallen in Deutschland durchschnittlich 11,22 Prozent Zinsen an (Quelle: test.de, Mai 2023). Kleinkredite, zu denen der 1.000 Euro Kredit gehört, sind hingegen deutlich günstiger. Häufig werden Zinssätze von drei bis fünf Prozent angeboten.

Kurze Laufzeiten & geringe Kosten

Für geringe Kreditsummen sind kurze Laufzeiten für die Rückzahlung möglich. Wie das Beispiel in der Tabelle zeigt, würden für einen 1.000 Euro Kredit in zwölf Monaten rund 85 Euro Zinsen anfallen, wenn ein Zinssatz von drei Prozent mit der Bank vereinbart werden kann.

Weniger Sicherheiten gefordert

Für einen 1.000 Euro Kredit verlangen Banken häufig keine weiteren Sicherheiten, wie zum Beispiel einen zweiten Kreditnehmer. Der Nachweis eines regelmäßigen Einkommens über die Kontoauszüge ist für die Bank häufig ausreichend.

Author image

Kostenlose Expertenberatung

Bei Fragen rund um das Thema Kredit beraten Sie unsere Experten gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

📞  089 - 24 24 11 24 
Montag – Sonntag von 8 – 20 Uhr

✉️  kredit@check24.de

In wenigen Schritten zum 1.000 Euro Kredit

  • Nettokreditbetrag 1.000 Euro eingeben, kurze Laufzeit und den Verwendungszweck wählen.
  • Nur wenige persönliche Angaben machen und das Bankkonto im CHECK24 Kreditcenter verbinden, um die notwendigen Kontoauszüge automatisch zur Verfügung zu stellen.
  • Angebote Schufa-neutral vergleichen und unkompliziert das passende Angebot auswählen.

Ihre CHECK24 Service-Vorteile

Zufriedenheitsgarantie:
Das sagen CHECK24 Kunden über uns

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.

5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
„Shr gut‟ 08/2026
4,9/5 aus 12.167 Bewertungen
„War alles top‟ 08/2026

Wer bekommt einen 1.000 Euro Kredit?

Im Grunde kann jeder Verbraucher einen 1.000 Euro Kredit beantragen, der die Mindestanforderungen an einen Kredit erfüllt. Dazu zählt neben Volljährigkeit ein Wohnsitz in Deutschland und ein geregeltes Einkommen. Ein wichtiges Kriterium ist außerdem eine gute Bonität. Mit der CHECK24 Bonitätsprüfung erhalten Sie eine Übersicht Ihrer aktuellen Bonität und und sehen, wie Banken Ihre Kreditwürdigkeit beurteilen.

CHECK24 Hinweis

Schufa und Bonität beim 1.000 Euro Kredit

Banken prüfen vor jeder Kreditvergabe die Bonität des Antragstellers. Die monatlichen Einnahmen sollten die regelmäßigen Ausgaben übersteigen. Kreditinstitute sind gesetzlich dazu verpflichtet, eine solche Prüfung vorzunehmen. Zudem wird eine Schufa-Auskunft herangezogen, ob die Person auch in der Vergangenheit ihren Zahlungsverpflichtungen nachgekommen ist.

Wie bekomme ich sofort einen 1.000 Euro Kredit?

Bei einem Sofortkredit werden dank digitaler Prozesse die Bearbeitungszeiten verkürzt. Der Kunde erhält in weniger als 60 Sekunden bereits auf ihn zugeschnittene Angebote zur Auswahl:

  • Die Bank fällt binnen einer Minute die Entscheidung, ob und zu welchen Konditionen sie dem Kreditnehmer einen 1.000 Euro Kredit anbietet.
  • Gibt die Bank den Kredit frei, veranlasst sie eine Sofort-Auszahlung. Dadurch erhalten Darlehensnehmer das Geld entweder noch am gleichen, spätestens aber in wenigen Tagen nach Vertragsabschluss.

Für Sofortkredite ist die Voraussetzung, dass der Kunde sein Gehaltskonto im CHECK24 Kundencenter verbindet. Nur so können Banken digital die für sie wichtigen Informationen abrufen und in so kurzer Zeit eine Entscheidung treffen. 

1.000 Euro Kredit: Häufige Fragen

Was sind die Voraussetzungen für einen 1.000 Euro Kredit?

Die Voraussetzungen für einen 1.000 Euro Kredit sind in der Regel dieselben wie für einen Kredit in jeder anderen Höhe. Dazu gehören:

  • Volljährigkeit
  • Wohnsitz in Deutschland
  • regelmäßiges Einkommen
  • gute Bonität und keine negativen Schufa-Einträge

Bei einem Kredit in Höhe von 1.000 Euro ist es jedoch häufig möglich, auch mit einer etwas schlechteren Bonität einen Kredit zu erhalten.

Wie hoch sind die Zinsen für einen 1.000 Euro Kredit?

Die Zinsen für einen 1.000 Euro Kredit hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter:

  • die Laufzeit des Kredits
  • die Höhe des Kredits
  • die Bonität des Kreditnehmers

Generell gilt, dass die Zinsen für einen 1.000 Euro Kredit niedriger sind als für einen größeren Kredit. Bei einer Laufzeit von zwölf Monaten betragen die Zinsen im Durchschnitt zwischen drei und fünf Prozent.

Wie lange dauert es, bis ein 1.000 Euro Kredit ausgezahlt wird?

Die Auszahlung eines 1.000 Euro Kredits erfolgt in der Regel innerhalb weniger Tage. Einigen Anbietern ist es sogar möglich, den Kredit per Echtzeitüberweisung am gleichen Tag zur Auszahlung anzuweisen.

Wie kann ich einen 1.000 Euro Kredit möglichst günstig erhalten?

Um einen 1.000 Euro Kredit möglichst günstig zu erhalten, sollten Sie folgende Tipps beachten:

    1. Vergleichen Sie die Angebote von verschiedenen Anbietern.

    2. Wählen Sie eine möglichst kurze Laufzeit.

    3. Achten Sie auf eine gute persönliche Bonität. 

Was muss ich bei der Rückzahlung eines 1.000 Euro Kredits beachten?

Bei der Rückzahlung eines 1.000 Euro Kredits sollten Sie folgende Punkte beachten:

    1. Berechnen Sie die monatliche Rate, die Sie sich leisten können.

    2. Achten Sie darauf, dass Sie die Raten pünktlich zahlen.

    3. Wenn Sie die Raten nicht zahlen können, sollten Sie sich frühzeitig mit dem Kreditgeber in Verbindung setzen. 

Weitere Kreditbeträge

2.000 Euro Kredit

3.000 Euro Kredit

5.000 Euro Kredit

15.000 Euro Kredit

20.000 Euro Kredit

50.000 Euro Kredit

Diese Themen könnten Sie auch interessieren

Steuerliche Absetzbarkeit von Krediten – was gilt?

Eine Frau berechnet Ausgaben für die Steuererklärung
Text
Kredit von der Steuer absetzen

Konditionsanfrage vs. Kreditanfrage - die Unterschiede

Eine Person kalkuliert Kreditkosten
Text
zur Kreditanfrage informieren

Ratenkäufe und SCHUFA: Das sollten Sie wissen

Eine Person trägt Einkaufstaschen
Text
Wissenswertes zu Ratenkäufen

Auto finanzieren ohne Anzahlung: Ihre Optionen

Frau im Gespräch mit einem Autohändler
Text
Auto finanzieren ohne Anzahlung

weiterführende Links

CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren
Telefon

Telefonische Beratung

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr