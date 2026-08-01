Berufseinsteiger und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen haben oft nicht genug Geld gespart, um überraschende Ausgaben zu stemmen.
Dispokredit auf dem Girokonto ist in diesem Fall oft keine gute Lösung, da die Zinsen hoch sind.
Ein 1.000 Euro Kredit ist in vielen Fällen die bessere Alternative:
|Nettokreditbetrag
|Laufzeit
|Effektivzins
|Monatsrate
|Zinsaufwand
|1.000,00 EUR
|12 Monate
|3,0 %
|84,68 EUR
|16,10 EUR
|1.000,00 EUR
|24 Monate
|3,0 %
|42,96 EUR
|31,12 EUR
|1.000,00 EUR
|12 Monate
|5,0 %
|85,56 EUR
|26,68 EUR
|1.000,00 EUR
|24 Monate
|5,0 %
|43,82 EUR
|51,72 EUR
Für einen Dispokredit fallen in Deutschland durchschnittlich 11,22 Prozent Zinsen an (Quelle: test.de, Mai 2023). Kleinkredite, zu denen der 1.000 Euro Kredit gehört, sind hingegen deutlich günstiger. Häufig werden Zinssätze von drei bis fünf Prozent angeboten.
Für geringe Kreditsummen sind kurze Laufzeiten für die Rückzahlung möglich. Wie das Beispiel in der Tabelle zeigt, würden für einen 1.000 Euro Kredit in zwölf Monaten rund 85 Euro Zinsen anfallen, wenn ein Zinssatz von drei Prozent mit der Bank vereinbart werden kann.
Für einen 1.000 Euro Kredit verlangen Banken häufig keine weiteren Sicherheiten, wie zum Beispiel einen zweiten Kreditnehmer. Der Nachweis eines regelmäßigen Einkommens über die Kontoauszüge ist für die Bank häufig ausreichend.
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.
Im Grunde kann jeder Verbraucher einen 1.000 Euro Kredit beantragen, der die Mindestanforderungen an einen Kredit erfüllt. Dazu zählt neben Volljährigkeit ein Wohnsitz in Deutschland und ein geregeltes Einkommen. Ein wichtiges Kriterium ist außerdem eine gute Bonität. Mit der CHECK24 Bonitätsprüfung erhalten Sie eine Übersicht Ihrer aktuellen Bonität und und sehen, wie Banken Ihre Kreditwürdigkeit beurteilen.
Banken prüfen vor jeder Kreditvergabe die Bonität des Antragstellers. Die monatlichen Einnahmen sollten die regelmäßigen Ausgaben übersteigen. Kreditinstitute sind gesetzlich dazu verpflichtet, eine solche Prüfung vorzunehmen. Zudem wird eine Schufa-Auskunft herangezogen, ob die Person auch in der Vergangenheit ihren Zahlungsverpflichtungen nachgekommen ist.
Bei einem Sofortkredit werden dank digitaler Prozesse die Bearbeitungszeiten verkürzt. Der Kunde erhält in weniger als 60 Sekunden bereits auf ihn zugeschnittene Angebote zur Auswahl:
Für Sofortkredite ist die Voraussetzung, dass der Kunde sein Gehaltskonto im CHECK24 Kundencenter verbindet. Nur so können Banken digital die für sie wichtigen Informationen abrufen und in so kurzer Zeit eine Entscheidung treffen.
Die Voraussetzungen für einen 1.000 Euro Kredit sind in der Regel dieselben wie für einen Kredit in jeder anderen Höhe. Dazu gehören:
Bei einem Kredit in Höhe von 1.000 Euro ist es jedoch häufig möglich, auch mit einer etwas schlechteren Bonität einen Kredit zu erhalten.
Die Zinsen für einen 1.000 Euro Kredit hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter:
Generell gilt, dass die Zinsen für einen 1.000 Euro Kredit niedriger sind als für einen größeren Kredit. Bei einer Laufzeit von zwölf Monaten betragen die Zinsen im Durchschnitt zwischen drei und fünf Prozent.
Die Auszahlung eines 1.000 Euro Kredits erfolgt in der Regel innerhalb weniger Tage. Einigen Anbietern ist es sogar möglich, den Kredit per Echtzeitüberweisung am gleichen Tag zur Auszahlung anzuweisen.
Um einen 1.000 Euro Kredit möglichst günstig zu erhalten, sollten Sie folgende Tipps beachten:
1. Vergleichen Sie die Angebote von verschiedenen Anbietern.
2. Wählen Sie eine möglichst kurze Laufzeit.
3. Achten Sie auf eine gute persönliche Bonität.
Bei der Rückzahlung eines 1.000 Euro Kredits sollten Sie folgende Punkte beachten:
1. Berechnen Sie die monatliche Rate, die Sie sich leisten können.
2. Achten Sie darauf, dass Sie die Raten pünktlich zahlen.
3. Wenn Sie die Raten nicht zahlen können, sollten Sie sich frühzeitig mit dem Kreditgeber in Verbindung setzen.
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