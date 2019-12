Dokumente senden, identifizieren und Kreditvertrag unterschreiben

Nach der Kreditanfrage und der vorläufigen Zusage der Bank erhalten Kunden ihren Kreditantrag. Über CHECK24 geschieht das per Post oder digital. Um einem volldigitalen Kredit abzuschließen, laden Kunden die von der Bank geforderten Dokumente in ihrem CHECK24 Kundenkonto hoch. Anschließend legitimieren sie sich per Videoident-Verfahren und unterschreiben den Kreditvertrag mit einer digitalen Signatur. Das verkürzt in der Regel die Bearbeitungszeit und beschleunigt die Kreditauszahlung.

Bei einem postalischen Versand unterschreiben Kreditnehmer den Vertrag auf Papier, legitimieren sich im Anschluss per Postident am Postschalter und schicken den unterschriebenen Kreditvertrag zurück.