Berufseinsteiger und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen haben oft nicht genug Geld gespart, um überraschende Ausgaben zu stemmen.

Dispokredit auf dem Girokonto ist in diesem Fall oft keine gute Lösung, da die Zinsen hoch sind.

Ein 1.000 Euro Kredit ist in vielen Fällen die bessere Alternative:

Die Zinsen sind niedriger als beim Dispo.

Die monatlichen Raten sind planbar und passen ins Haushaltsbudget.

Ein 1.000 Euro Kredit ist eine gute Möglichkeit, um überraschende Ausgaben zu finanzieren. Die Zinsen sind in vielen Fällen niedriger als beim Dispo und die monatlichen Raten sind planbar.