Wie sicher sind meine Daten, wenn ich digitale Signaturen erstelle?

Ihre Daten sind während des gesamten Prozesses geschützt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gibt in Bezug auf elektronische Signaturen strenge Richtlinien vor. Für die der elektronischen Unterschriften vorausgehenden Legitimation ist der Abgleich von Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum mit Ihren Ausweisdaten notwendig. Darüber hinaus wird für den Versand der TAN für die digitale Unterschrift Ihre Mobiltelefonnummer benötigt. Mit Ihrer Zustimmung werden diese Daten ausschließlich an das Unternehmen weitergeleitet, das die Identifikation durchführt.

Nach der Identifikation und dem Unterzeichnen werden die Daten an die Bank weitergeleitet, bei der Sie den Vertrag abschließen. Das durchführende Unternehmen gewährleistet die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten durch Verschlüsselung bei der Übertragung der elektronischen Signatur.