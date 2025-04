Kreditkarte sperren

Kann ich die Kreditkarte wieder entsperren lassen?

Nach einer erfolgreichen Sperrung der Kreditkarte können Sie diese nicht mehr zum bargeldlosen Bezahlen oder zum Abheben von Bargeld einsetzen. Sollten Sie Ihre Karte nur verlegt haben und wiederfinden, ist es nicht immer möglich, die Kreditkarte wieder entsperren zu lassen. Manche Direktbanken bieten auf ihrer Internetseite ein Formular zur Entsperrung an. In diesem müssen Sie neben der Kartennummer persönliche Daten wie Name, Anschrift und Geburtsdatum angeben. Zudem müssen Sie melden, ob Sie die Sperrung der Karte aufgrund eines Diebstahles oder Verlustes selbst veranlasst haben oder ob die Karte von der Bank gesperrt wurde. Die Entsperrung der Kreditkarte erfolgt dann innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen.

Onlinebanking-App: Manche Banken wie zum Beispiel die DKB bieten es an, die Kontokarten selbst in der Banking-App zu sperren und wieder zu entsperren. Entweder dauerhaft oder temporär. Zudem können in der App die Länder ausgewählt werden, wo die Karte zum Einsatz kommen darf. Zum Beispiel können alle Länder außer Deutschland für die Nutzung ausgeschlossen werden. Würde also ein Betrüger versuchen, die Karte außerhalb Deutschlands zu benutzen, würde das nicht funktionieren. Diese Optionen können individuell mit einem Klick an- und ausgeschalten werden.