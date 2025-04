Was kosten die American Express-Kreditkarten?

Das gute Image der Amex lockt viele Kunden, es hat aber seinen Preis. Entweder sind die Kreditkarten bereits in der Gebühr teuer oder es fallen für bestimmte Leistungen Zusatzkosten an.

Für die American Express Blue Card zahlen Sie zwar keine Jahres- oder Monatsgebühr, dafür kostet die Teilnahme am Bonusprogramm 30 Euro im Jahr. Für die American Express (Green) Card werden fünf Euro Monatsgebühr fällig – Bonusprogramm inklusive. Bei der Gold Card und der Platinum Card ist die Teilnahme ebenfalls enthalten, Sie zahlen aber hohe Gebühren: bei der Gold Card sind es 12 Euro im Monat (140 Euro, wenn Sie jährlich zahlen), bei der Platinum Card sind es sogar 60 Euro im Monat.

Kommen Sie beim Ausgleich Ihrer Kreditkartenrechnung in Zahlungsverzug, fallen bei allen Karten Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozent über dem Basiszinssatz* an. Ebenfalls teuer ist das Bargeldabheben mit einer American Express-Kreditkarte. Kunden zahlen am Automaten eine Gebühr von vier Prozent auf den abgehobenen Betrag, mindestens aber fünf Euro. Dazu können Gebühren der Fremdbanken zur Automatennutzung kommen sowie Kosten für die Fremdwährungsumrechnung, wenn Sie in einer anderen Währung als Euro abheben.

*Der Basiszinssatz wird halbjährlich von der Deutschen Bundesbank berechnet und bekanntgegeben. Er basiert auf dem Leitzins der Europäischen Zentralbank.