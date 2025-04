Kreditkarte für die USA-Reise

Für die Reise in die USA:

auf Kreditkarten mit Versicherungsschutz achten

Vor allem goldene Kreditkarten bieten heutzutage mehr oder weniger umfassenden Versicherungsschutz an. Einige sind dabei sogar kostenlos. Wer viel reist, ist gut bedient, wenn die Karte Extras wie Reiserücktrittversicherung, Auslandskrankenversicherung oder Reisegepäckversicherung beinhaltet. Oft sind Mitreisende mitversichert. Ob der Trip in die USA ganz oder teilweise mit der Kreditkarte gezahlt werden muss, damit der Versicherungsschutz greift, ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Hier gibt ein Blick in die Versicherungsdetails Auskunft. Debit- und Prepaid-Kreditkarten bieten einen solchen Schutz in der Regel grundsätzlich nicht an.