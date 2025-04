Die Kreditkartennummern und ihre Bedeutung

Die Kreditkartennummer hat bis zu 16 Zahlen und identifiziert eindeutig den Karteninhaber. Weitere wichtige Nummern sind die Kreditkartenprüfnummer (Card Verification Value, kurz CVV) und das Ablaufdatum.



Was die Nummern bedeuten und wo Sie diese auf der Kreditkarte finden, lesen Sie in diesem Ratgeber.