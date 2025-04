Schwarze Kreditkarte

Extra Allgemein:

Für Quasi-Bargeldtransaktionen (Transaktionen, die direkt in Bargeld umgewandelt werden können, wie z. B. Ausgaben von elektronischem Geld / Zahlung über PayPal etc.) fallen 4 % vom Betrag, aber mindestens 4 € an. Für die Extra Karte werden Sie nach Beantragung Ihrer Kreditkarte auf die Seite der Novum Bank weitergeleitet. Für eine schnelle Bearbeitung nutzt die Novum Bank das Online-Identifikationsverfahren (per Video-Live-Chat oder Video-Selfie von IDnow) oder die Self-Service-Fernidentifikation mit der ZealiD App. Zusätzlich müssen Sie in manchen Fällen Ihr Einkommen nachweisen. Wenn alle Prüfungen positiv verlaufen sind, erhalten Sie Ihre Extra Karte per Post. Da die persönlichen Daten erst auf die Karte geprägt werden müssen, kann es bis zu zwei Wochen dauern, bis diese eintrifft. In der Zwischenzeit können Sie Ihr Karten-Konto nutzen, um Online-Zahlungen vorzunehmen.