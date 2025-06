Was macht die Kerbe in der Karte?

Einige Debit- oder Kreditkarten haben eine Kerbe an der Seite. Hierbei handelt es sich nicht um einen Fehler oder eine Beschädigung, sondern um ein wichtiges Hilfsmittel für sehbehinderte Menschen. Mastercard führte diese Unterscheidungshilfe 2021 als Touch Card ein. Seit Ende 2024 findet sie auch in Deutschland Anwendung.

Durch die Einkerbungen an der Seite können Menschen mit Sehbehinderung ihre Bezahlkarten von anderen Karten wie Führerschein, Krankenkassenkarte oder Ausweis leichter unterscheiden. Die Kerbe befindet sich stets an der Seite, die die Nutzer beim Einführen in Geldautomaten oder Bezahlterminals in der Hand halten. Verschiedene Kartenarten lassen sich so ebenfalls leichter identifizieren, da die Einkerbungen nicht bei allen gleich sind. Mastercard hat festgelegt, dass Debitkarten eine runde Kerbe, Kreditkarten eine quadratische und Prepaid-Kreditkarten eine dreieckige Einkerbung haben. Auch Visa stattet bereits einige Karten mit diesem Erkennungsmerkmal aus.