Bezahlen mit der Kreditkarte

Online-Einkauf mit der Kreditkarte

Findet der Einkauf im Internet statt, wird neben der Kreditkartennummer auch der Name des Karteninhabers und das Ablaufdatum der Karte benötigt. Zusätzlich wird der Kartenverifizierungscode abgefragt. Dieser drei- beziehungsweise vierstellige Card Validation Code (CVC) oder Card Verification Value (CVV) befindet sich auf der Vorder- oder Rückseite der Kreditkarte und ist immer aufgedruckt, nie geprägt. Er lässt sich nicht über sogenannte Ritsch-Ratsch-Geräte, wie sie hin und wieder noch in den USA verwendet werden, abbilden und erscheint nicht auf Zahlungsbelegen. Der Code ist nur der Person bekannt, die die Karte in den Händen hat. So sollen nicht autorisierte Nutzungen verhindert werden. Je nach Kreditkartenanbieter sind die Codes an unterschiedlichen Stellen zu finden: