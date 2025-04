So überweisen Sie Geld von Ihrer Kreditkarte auf Ihr Konto

Bei den meisten Kreditkarten können Sie die Überweisung von der Kreditkarte auf Ihr Konto per Online-Banking, in der zugehörigen App oder in einigen Fällen auch telefonisch oder in einer Filiale – sofern der Herausgeber Ihre Bank ist – veranlassen. Im Normalfall überweisen Sie Ihren Wunschbetrag auf das hinterlegte Referenzkonto.

Bei einigen Kreditkarten ist die Überweisung nur möglich, wenn Sie Guthaben auf Ihrem Kreditkartenkonto haben. Bei den meisten anderen können Sie Geld bis zur Gesamthöhe oder einer prozentualen Maximalhöhe Ihres Kreditkartenrahmens tätigen. Bis das Geld von Ihrer Kreditkarte auf das Konto transferiert ist, kann es ein bis drei Werktage dauern – wie eine Überweisung von einem Girokonto auf ein anderes auch.