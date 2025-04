Geld auf die Kreditkarte überweisen - So geht's

In der Banking-App und im Online Banking

In beiden Fällen melden Sie sich wie gewohnt an Ihrem Laptop oder Smartphone an. Achten Sie in der Überweisungsmaske darauf, dass das richtige Kreditkartenkonto als Empfänger hinterlegt ist. Geben Sie die IBAN, den gewünschten Betrag und den Verwendungszweck an. Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn Sie Letzteren neben der Kartennummer auch mit dem Namen des Karteninhabers versehen.