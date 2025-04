Kreditkarte für Studenten und Jugendliche

Prepaid-, Debit- und Chargekarte statt klassischer Kreditkarte

In einigen Fällen bieten die Banken Studenten auch Debitkarten oder Chargekarten an. Bei ersterer wird ebenfalls kein tatsächlicher Kredit gewährt. Stattdessen ist sie an ein Konto gebunden, von dem der Betrag nach jeder Kartenzahlung direkt abgebucht wird. Wie bei der Prepaidkarte ist damit auch hier keine Gefahr der Überschuldung gegeben.

Auch die Chargekarte ist nur in Verbindung mit einem Girokonto erhältlich. Hier wird im Vorfeld ein Kreditrahmen mit der Bank vereinbart. Dieser kann jeden Monat voll ausgeschöpft werden, ohne dass dafür Zinsen anfallen. Die Abrechnung erfolgt ebenfalls monatlich. Im Gegensatz zur klassischen Kreditkarte muss der ausstehende Betrag hier vollständig beglichen werden. Dies erfolgt in der Regel durch eine Lastschrift vom Girokonto.

Klassische Kreditkarten werden von den Banken nur äußerst selten an Studenten vergeben. Um einen tatsächlichen Kredit zu erhalten, müssen sie über ein sehr gutes Nebeneinkommen oder über ausreichend Vermögen verfügen. Dies ist jedoch bei den wenigsten Studenten der Fall.