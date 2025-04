eff. Jahreszins:

24,69 %

Sofern Sie Ihre Umsätze vollständig begleichen, können Sie bis zu 51 Tage zinsfrei einkaufen. Mit der Advanzia Mastercard GOLD sammeln Sie Ihre Ausgaben über den Monat hinweg und erhalten am Ende eine Gesamtrechnung. Zur Begleichung dieser Rechnung haben Sie 20 Tage Zeit. Wenn Sie innerhalb dieser Frist zahlen, fallen keine Zinsen an. Sofern Sie Ihre Beträge in Raten zurückzahlen, werden Zinsen auf den offenen Rechnungsbetrag berechnet. Bei einem jährlichen Zinssatz von 24,69 % beträgt der monatliche Zinssatz ungefähr 1,88 %. Ihre monatlichen Zinskosten für einen Betrag von 100 € wären demnach etwa 1,88 €.