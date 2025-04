Kreditkarten mit Bonuspunkten

Weit verbreitete Bonusprogramme

Die wohl bekanntesten Bonusprogramme sind Miles & More von Lufthansa, die Membership Rewards von American Express und PAYBACK. Die Teilnahme an den Programmen über die Kreditkarte ist in den ersten beiden Fällen recht teuer. So wird zum Beispiel für die Miles & More Kreditkarte Gold eine Jahresgebühr von 138 Euro fällig, bei der American Express Gold Card sind es 140 Euro. Die Programme funktionieren ähnlich: Teilnehmer sammeln mit jeder Kartenzahlung bei Partnerunternehmen Punkte oder Meilen, die dann für Flüge oder andere Prämien eingelöst werden können.

Die mit der PAYBACK Visa Kreditkarte gesammelten Punkte sind ausschließlich für Sachprämien einsetzbar und erfordern einen höheren Umsatz pro Punkt im Vergleich zu den anderen beiden Kartenanbieter. Dafür ist die Karte aber mit 18 Euro im Jahr deutlich günstiger.