Miles and More Kreditkarte

Neu seit 2024

Das Miles and More Status-Programm änderte sich

Bisher sammelten Passagiere Meilen, um einen Vielfliegerstatus zu erhalten. Wie viele Meilen jemand erhielt, hing davon ab, ob es sich um einen kontinentalen oder interkontinentalen Flug handelte, welche Klasse man flog und wie viele Flugkilometer zwischen Start und Ziel zurückgelegt wurden.

Dieses eher intransparente System wurde am 01. Januar 2024 angepasst; die Kilometer spielen keine Rolle mehr. Auch von den Statusmeilen verabschiedet sich Miles and More. Künftig sammeln Kunden Points, Qualifying Points und HON Circle Points, um den Status „Frequent Traveller“, „Senator“ oder „HON Circle Member“ zu erreichen.



Dazu haben sie – wie bisher auch – ein Kalenderjahr Zeit, bevor die Punkte verfallen und erneut angesammelt werden müssen. Ein erreichter Status hat nur noch eine Gültigkeit von einem Kalenderjahr anstatt vorher zwei.



Dafür können Teilnehmende den Status „Frequent Traveller“ und „Senator“ auf Lebenszeit bekommen, wenn sie insgesamt 30.000 Points beziehungsweise 40.000 Qualifying Points über die Jahre gesammelt haben. Am Miles and More Prämienmeilen-System hat sich nichts geändert.