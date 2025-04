Kreditkarte kündigen – So gehen Sie vor

CHECK24 Hinweis

Gekündigte Kreditkarte ist Elektroschrott

In der Kreditkarte ist Elektronik verbaut. Deshalb gehört sie nicht in den Hausmüll, sondern in den Elektroschrott. Nach dem Zerschneiden können Sie die Teile zum Beispiel bei einem Wertstoffhof, in kommunalen Sammelstellen, Recyclinghöfen oder Depotcontainer abgeben. Oft nehmen auch Supermärkte und Drogerien kleine Mengen Elektroschrott an.