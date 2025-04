Gebühren bei der Kontokündigung

Die Kündigung eines Girokontos ist kostenlos und die Bank darf keine Gebühren erheben. Banken schließen Konten jedoch nur, wenn diese gedeckt sind. Das heißt im Umkehrschluss: Wenn Sie den Dispokredit Ihres Girokontos in Anspruch genommen haben, müssen Sie diesen ausgleichen, damit das Kreditinstitut Ihr Konto auflöst. Beachten Sie: Wenn Sie den Dispo Ihres Girokontos in Anspruch nehmen, fallen dafür in der Regel hohe Zinsen an. Auch wenn Sie ein Konto kündigen wollen, steht an erster Stelle, den Dispositionskredit auszugleichen, um den eigenen Geldbeutel zu schonen und Verzögerungen bei der Auflösung zu vermeiden.