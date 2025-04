Maestro oder V Pay

Gebühren für Bargeldabhebungen

Handelt es sich um einen Geldautomaten der eigenen Bank oder der Banken-Gruppe, fallen bei den meisten Anbietern keine Gebühren an. Verwenden Sie Ihre V Pay- oder Maestro-Karte an einem fremden Geldautomaten zahlen Sie in der Regel eine Gebühr. Diese wird vom Geldautomatenbetreiber erhoben und hängt von der Art des Geldautomaten ab, an dem Sie Geld abheben.