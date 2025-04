Die Bankkarte

Kreditkarte

Eine Kreditkarte bietet grundsätzlich einen zinslosen Kredit bis zur Höhe des Verfügungsrahmens. Dabei wird zwischen sogenannten Charge Cards und Revolving Cards unterschieden. Bei Charge Cards muss der offene Saldo am Ende des Monats in einer Summe ausgeglichen werden. Revolving Cards können zur Ratenzahlung genutzt werden. Beide Kartentypen werden weltweit akzeptiert und bieten ein hohes Maß an Flexibilität.