Wie wirken sich Wechselkursschwankungen auf ein Währungskonto aus?

Wechselkursschwankungen können den Wert des Guthabens auf einem Währungskonto beeinflussen – sowohl positiv als auch negativ, insbesondere dann, wenn der Kontoinhaber das Geld später in Euro zurücktauschst oder internationale Transaktionen in einer anderen Währung tätigt. Denn wenn der Kurs der gehaltenen Währung steigt, gewinnt das Guthaben beim Tausch in Euro an Wert. Sinkt der Kurs hingegen, verliert es an Wert.