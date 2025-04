Geld abheben im Supermarkt

Geld abheben beim Einkauf

Grundsätzlich funktioniert das Abheben von Bargeld an der Supermarktkasse ähnlich, wie das Bezahlen des Einkaufs mit der Karte. Sie tätigen Ihren Einkauf und gehen zum Bezahlen an die Kasse. Dort fragen Sie dann die Bargeldabhebung mit dem gewünschten Betrag an. Sie bezahlen Ihren Einkauf und die Bargeldabhebung und erhalten nach Eingabe der PIN Ihrer Bankkarte das Geld. Der Betrag wird in einer Summe von Ihrem Girokonto abgebucht. Der Auszahlungsbetrag ist aufgrund einer Vorgabe der Deutschen Kreditwirtschaft immer auf 200 Euro begrenzt, zudem wird oft ein Mindestbetrag beim Einkauf vom Supermarkt oder der Drogerie vorausgesetzt.