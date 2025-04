Konto überziehen – Voraussetzungen und Folgen einer Kontoüberziehung

Ist am Ende des Montas nicht mehr genügend Geld auf dem Girokonto, so bieten viele Banken ihren Kunden an, ihr Konto zu überziehen. Damit können Kunden Geld ausgeben, das sie aktuell eigentlich nicht zur Verfügung haben. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: mit oder ohne Dispositionskredit. Was Sie bei einer Kontoüberziehung beachten sollten und welche Alternativen es gibt, um einen finanziellen Engpass zu überbrücken, haben wir für Sie zusammengefasst.