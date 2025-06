Was muss ich bei der Kündigung beachten, wenn ich unter 18 Jahren bin?

Bei der Kündigung eines Kontos für Minderjährige gelten besondere Voraussetzungen: Die Kündigung muss von den gesetzlichen Vertretern durchgeführt werden – in der Regel also von beiden Elternteilen. Eine Online-Kündigung ist in diesem Fall nicht möglich. Stattdessen erfolgt die Kündigung über das Kündigungsformular der Bank. Dieses muss vollständig ausgefüllt und von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Das Formular kann per Datei-Upload an die Bank übermittelt werden.