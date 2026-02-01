Nur notwendige Cookies
Kunden werben Kunden 
Freunde und Familie weiterempfehlen und Prämie sichern

Das Wichtigste zu unserem „Kunden werben Kunden“-Programm

  • Für eine erfolgreiche Empfehlung profitieren sowohl Sie als auch die geworbene Person von einer Geldprämie.
  • Der Empfehlungslink steht Ihnen zur Verfügung, nachdem Sie selbst ein Girokonto abgeschlossen haben.
  • Auf der Seite, die Sie über den Empfehlungslink erreichen, finden Sie die teilnehmenden Banken übersichtlich aufgelistet.

In drei Schritten zur Prämie:
So funktioniert's

Girokonto abschließen

Nachdem Sie über CHECK24 ein Girokonto eröffnet haben, stellen wir Ihnen den Link zur „Kunden werben Kunden“-Aktion zur Verfügung.

Empfehlung weitergeben

Die Person, die den Link von Ihnen bekommt, folgt diesem und schließt darüber ebenfalls ein Girokonto ab.

Prämie erhalten

Bei erfolgreicher Eröffnung beider Konten wird Ihnen die Prämie ausbezahlt.

Teilnahmebedingungen

Schließt eine von Ihnen empfohlene Person über Ihren persönlichen Empfehlungslink ein Girokonto bei einer teilnehmenden Bank ab, werden Ihnen beiden jeweils 25 € gutgeschrieben. Dies gilt einmalig pro Empfehlung. Voraussetzung ist, dass sowohl Ihr Girokonto als auch das Girokonto der geworbenen Person erfolgreich eröffnet und nicht widerrufen wurden.

Ihren persönlichen Empfehlungslink finden Sie auf der Dankeseite sowie in Ihrem persönlichen Kundenbereich. Über den Link können wir Ihre Empfehlung eindeutig zuordnen. Bitte achten Sie daher darauf, dass der Abschluss direkt über diesen Link erfolgt. Nur dann kann die Prämie berücksichtigt werden.

Die Gutschrift erfolgt automatisch spätestens vier Wochen nach Bestätigung der Kontoeröffnung.

Häufig gestellte Fragen

Welche Banken nehmen an dem Programm teil?

An dem Programm nehmen ausgewählte Banken teil, bei denen Sie über CHECK24 ein Girokonto abschließen können.

Welche Banken aktuell dabei sind, finden Sie jederzeit in der Übersicht der teilnehmenden Banken, die Sie über den Empfehlungslink zugeschickt bekommen. 

Wie lange dauert es, bis ich die Gutschrift erhalte?

Die Prämie wird spätestens vier Wochen nach der Kontoeröffnung des Geworbenen ausgezahlt.

Wie viele Empfehlungen kann ich maximal einreichen?

Pro Teilnehmer werden höchstens fünf erfolgreiche Empfehlungen berücksichtigt und entsprechend prämiert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Bonus von insgesamt 125 Euro möglich ist.

Weitere eingereichte Empfehlungen sind möglich, führen jedoch über diese Grenze hinaus zu keiner zusätzlichen Prämie.

Kann ich mich selbst werben, um die Prämie zu bekommen?

Eine Teilnahme am Kunden-werben-Kunden-Programm ist nur für die Werbung anderer Personen vorgesehen. Eine Selbstwerbung ist daher ausgeschlossen. Die Prämie erhalten Sie ausschließlich, wenn ein von Ihnen geworbener Neukunde das Girokonto über Ihren persönlichen Werbelink eröffnet.

Wie erfahre ich, ob meine Empfehlung erfolgreich war?

Den aktuellen Stand Ihrer Empfehlung können Sie jederzeit in Ihrem CHECK24 Kundenbereich unter „Ihre CHECK24 Vorteile“ nachverfolgen. Dort sehen Sie, ob Ihre Prämie bereits vorgemerkt oder schon bestätigt wurde.

Über die Auszahlung informieren wir Sie zusätzlich per E-Mail.

