Nachdem Sie über CHECK24 ein Girokonto eröffnet haben, stellen wir Ihnen den Link zur „Kunden werben Kunden“-Aktion zur Verfügung.
Die Person, die den Link von Ihnen bekommt, folgt diesem und schließt darüber ebenfalls ein Girokonto ab.
Bei erfolgreicher Eröffnung beider Konten wird Ihnen die Prämie ausbezahlt.
Schließt eine von Ihnen empfohlene Person über Ihren persönlichen Empfehlungslink ein Girokonto bei einer teilnehmenden Bank ab, werden Ihnen beiden jeweils 25 € gutgeschrieben. Dies gilt einmalig pro Empfehlung. Voraussetzung ist, dass sowohl Ihr Girokonto als auch das Girokonto der geworbenen Person erfolgreich eröffnet und nicht widerrufen wurden.
Ihren persönlichen Empfehlungslink finden Sie auf der Dankeseite sowie in Ihrem persönlichen Kundenbereich. Über den Link können wir Ihre Empfehlung eindeutig zuordnen. Bitte achten Sie daher darauf, dass der Abschluss direkt über diesen Link erfolgt. Nur dann kann die Prämie berücksichtigt werden.
Die Gutschrift erfolgt automatisch spätestens vier Wochen nach Bestätigung der Kontoeröffnung.
An dem Programm nehmen ausgewählte Banken teil, bei denen Sie über CHECK24 ein Girokonto abschließen können.
Welche Banken aktuell dabei sind, finden Sie jederzeit in der Übersicht der teilnehmenden Banken, die Sie über den Empfehlungslink zugeschickt bekommen.
Pro Teilnehmer werden höchstens fünf erfolgreiche Empfehlungen berücksichtigt und entsprechend prämiert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Bonus von insgesamt 125 Euro möglich ist.
Weitere eingereichte Empfehlungen sind möglich, führen jedoch über diese Grenze hinaus zu keiner zusätzlichen Prämie.
Eine Teilnahme am Kunden-werben-Kunden-Programm ist nur für die Werbung anderer Personen vorgesehen. Eine Selbstwerbung ist daher ausgeschlossen. Die Prämie erhalten Sie ausschließlich, wenn ein von Ihnen geworbener Neukunde das Girokonto über Ihren persönlichen Werbelink eröffnet.
Den aktuellen Stand Ihrer Empfehlung können Sie jederzeit in Ihrem CHECK24 Kundenbereich unter „Ihre CHECK24 Vorteile“ nachverfolgen. Dort sehen Sie, ob Ihre Prämie bereits vorgemerkt oder schon bestätigt wurde.
Über die Auszahlung informieren wir Sie zusätzlich per E-Mail.
