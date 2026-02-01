Teilnahmebedingungen

Schließt eine von Ihnen empfohlene Person über Ihren persönlichen Empfehlungslink ein Girokonto bei einer teilnehmenden Bank ab, werden Ihnen beiden jeweils 25 € gutgeschrieben. Dies gilt einmalig pro Empfehlung. Voraussetzung ist, dass sowohl Ihr Girokonto als auch das Girokonto der geworbenen Person erfolgreich eröffnet und nicht widerrufen wurden.



Ihren persönlichen Empfehlungslink finden Sie auf der Dankeseite sowie in Ihrem persönlichen Kundenbereich. Über den Link können wir Ihre Empfehlung eindeutig zuordnen. Bitte achten Sie daher darauf, dass der Abschluss direkt über diesen Link erfolgt. Nur dann kann die Prämie berücksichtigt werden.

Die Gutschrift erfolgt automatisch spätestens vier Wochen nach Bestätigung der Kontoeröffnung.