Wie finde ich ein kostenloses Schülerkonto?

Viele Banken bieten kostenlose Schülerkonten an, die nicht an einen Mindestgeldeingang gekoppelt sind. Eltern sollten sich überlegen, welche weiteren Funktionen das erste Girokonto ihres Kindes haben sollte, um dann in einem nächsten Schritt Girokonten für Schüler zu vergleichen.



Dabei ist bei der Kontowahl nicht nur zu beachten, wie die Konditionen im Kindes- oder Jugendalter aussehen. Im besten Fall entscheiden sich Eltern und Kind für ein Konto, das zum Beispiel auch künftig kostenlos bleibt.