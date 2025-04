So entsteht die CHECK24-Produktleistungsbewertung

Die Girokonto-Experten von CHECK24 haben zahlreiche Konten miteinander verglichen. Anhand der wichtigsten Kriterien haben sie ein Punktesystem und eine Umrechnungsformel entwickelt, um die angebotenen Leistungen in einer Note darzustellen. Bevor ein Girokonto in den CHECK24 Girokonto-Vergleich aufgenommen wird, prüfen die Experten das Konto anhand der ausgewählten Leistungen, damit Sie das Angebot auf den ersten Blick beurteilen können. Nimmt eine Bank Änderungen am Girokonto vor, wird es von den Experten erneut auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls die Note angepasst. So können Sie sicher sein, dass die Bewertungen aktuell und aussagekräftig sind.