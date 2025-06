Welche App ist die richtige für Mobile Payment?

Die gängigsten Apps für das mobile Bezahlen sind die Wallet von Google für alle Android-Geräte und die Wallet von Apple für IOS-basierte Geräte. Aber auch PayPal bietet seit 2025 die mobile Bezahl-Funktion an. Die Bankkarte, die Sie nutzen möchten, fügen Sie der entsprechenden App hinzu beziehungsweise generieren bei PayPal eine digitale Debitkarte in der App. Einige Banken, wie die Sparkasse und die Volksbanken Raiffeisenbanken, bieten eigene Apps an, die Ihnen Mobile Payment ermöglichen. Mittlerweile haben sogar viele Supermärkte Apps auf den Markt gebracht, die jeweils unterschiedliche Vorteile bieten sollen: Sie können diese zum mobilen Bezahlen nutzen und gleichzeitig Rabattaktionen, Angebote oder Cashback wahrnehmen – je nachdem, was vom jeweiligen Händler angeboten wird. Entsprechend werden Daten über den Bezahlvorgang hinaus von Ihnen erhoben und ausgewertet.

Welche App für Sie die persönlich richtige ist, hängt davon ab, ob Sie Karten eventuell unterschiedlicher Banken in nur einer Anwendung bündeln oder zum Beispiel Angebote im Einzelhandel beim Bezahlen wahrnehmen möchten. Je nachdem, wie sensibel Sie bezüglich Ihrer Daten sind, sollten Sie eine App wählen, die sich nur auf die Bezahlfunktion beschränkt und keine Details zu Ihrem Einkaufsverhalten erfasst und auswertet.