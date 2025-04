Debitkarte: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Kontaktlos bezahlen

Für das kontaktlose Bezahlen sind Debitkarten mit einem NFC-Chip (Near Field Communication) ausgestattet – erkennbar am „Wellensymbol“ auf der Karte. Zum Bezahlen wird die Karte einfach an das Terminal gehalten. Der Bezahlvorgang dauert nur wenige Sekunden und wird von vielen Händlern akzeptiert. Für Beträge bis 50 Euro ist in der Regel keine PIN-Eingabe erforderlich. Bei Beträgen über 50 Euro muss aus Sicherheitsgründen die PIN eingegeben werden.