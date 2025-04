Bezahlung und Abhebung

Eine der wichtigsten Funktionen einer Kreditkarte ist die Bezahlfunktion. Vor allem die weltweite Nutzung ohne zusätzliche Kosten ist für viele Kunden ein Entscheidungskriterium. Da Bargeld vielerorts, vor allem im Ausland, unabdingbar ist, wird die Möglichkeit des weltweit kostenlosen Geldabhebens von den CHECK24-Kreditkartenexperten für die Gesamtbewertung als ebenso wichtig eingestuft.

Mobiles bezahlen mit Apple Pay und Google Pay gehört bei den meisten Kreditkarten zum Standard und wird mit vier Punkten belohnt. Ausnahmen, die diese Möglichkeiten nicht anbieten, werden entsprechend schlechter bewertet.

Die Höhe des Effektivzinses kann eine Kreditkarte teuer machen kann, wenn Sie die ausgegebene Summe nicht innerhalb des Zahlungsziels ausgleichen. Einige Kreditkarten lassen hier den bequemen und automatischen Rechnungsausgleich per Lastschrift zu. Sofern das Referenzkonto gedeckt ist, fallen keine Zinsen an. Diese Möglichkeit fließt positiv in die Gesamtbewertung der Kreditkarte ein.