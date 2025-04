Geld abheben im Einzelhandel

An den Kassen vieler Supermärkte, Baumärkte und Drogerien können Sie kostenlos Bargeld abheben – entweder direkt beim Bezahlen des Einkaufs oder über einen Barcode in der Banking-App. Zu den teilnehmenden Supermärkten gehören unter anderem Aldi Süd, Edeka, Penny, Rewe, Netto sowie der Baumarkt Toom und die Drogerieketten Rossmann und dm. Die Einzelhändler verfügen über ein dichtes Filialnetz, das in der Regel gut erreichbar ist und an wichtigen Standorten auch über Parkplätze verfügt.

Um beim Einkauf Bargeld abzuheben, sind in der Regel nur geringe Einkaufsbeträge zwischen fünf und zehn Euro erforderlich. Allerdings ist dieser Service oft nur mit der Girocard möglich. Direktbanken bieten mit „Cash im Shop“ die Möglichkeit, ohne Mindesteinkaufswert Geld abzuheben oder einzuzahlen. Dazu erstellen Sie in Ihrer Banking-App einen Barcode über den gewünschten Betrag und zeigen diesen beim Handelspartner an der Kasse vor.