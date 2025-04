Girokonto Zinsen

Generell ist es von Vorteil, wenn Ihnen ein finanzieller Puffer auf Ihrem Girokonto zur Verfügung steht. So haben die meisten Verbraucher stets einige hundert Euro auf dem Girokonto geparkt, um laufende Kosten decken zu können, ohne in den Dispo zu rutschen. Eine kluge Strategie – schließlich fallen im Alltag immer wieder unerwartete Ausgaben an.



Um Geld, auf welches flexibel zugegriffen werden kann, gewinnbringender anzulegen, können Sie beispielsweise auf ein Tagesgeldkonto setzen. Dieses ist an ein Girokonto gekoppelt. Entscheiden Sie sich für diese Option, sollten Sie darauf achten, dass es kostenlos ist, um von den Zinsen auf dem Tagesgeldkonto am meisten zu profitieren. Auf die Einlage auf einem Tagesgeldkonto erhalten Sie in Hochzinsphasen deutlich mehr Rendite als auf Ihr Girokontoguthaben.



Ein weiterer Pluspunkt ist, dass das angelegte Geld täglich verfügbar und nicht wie etwa beim Festgeld für eine bestimmte Zeit eingefroren ist. Darüber hinaus greift hier ein psychologischer Effekt: Wenn Sie stetig einen bestimmten Geldbetrag auf ein Tagesgeldkonto transferieren, wissen Sie, dass es im Notfall täglich für Sie erreichbar ist. Gleichzeitig ist dieses Geld von Ihrem Hauptkonto getrennt, wodurch es für Sie im Zahlalltag nicht präsent ist. Dies kann Sie dabei unterstützen, besser mit Ihrem Geld zu haushalten.