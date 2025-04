1. Maxkonto (Premium) mehr Infos 1,1 Kontonote Testsieger 9,90 € 7,49% 52.166 75 € 4,59/5 zum Antrag

2. Pluskonto mehr Infos 1,1 Kontonote sehr gut 5,90 € 7,49% 52.166 75 € 4,59/5 zum Antrag

3. Smartkonto mehr Infos 1,1 Kontonote sehr gut 0 € 7,49% 52.166 75 € 4,59/5 zum Antrag