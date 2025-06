Bei einer sogenannten Umschuldung nehmen Sie einen Kredit in Höhe der offenen Summe auf. Sie gleichen den Dispo aus und zahlen ab sofort den Kredit in geregelten monatlichen Raten zu einem festen Zinssatz zurück.

Dispo mit Kreditkarte ausgleichen Mit den meisten Kreditkarten können Sie nicht nur Zahlungen tätigen, sondern auch Geld von der Kreditkarte auf Ihr Girokonto überweisen. Sie haben so die Möglichkeit, einen genutzten Dispokredit auszugleichen, sofern das Limit Ihrer Kreditkarte hoch genug ist. Achten Sie jedoch darauf, dass bei einigen Kreditkartenanbietern einmalige Kosten für die Überweisung anfallen oder der überwiesene Betrag verzinst wird. Hier sollten Sie vorher nachsehen, bevor der Ausgleich per Kreditkarte teurer wird als die Nutzung des Dispos.