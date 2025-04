Alles rund ums P-Konto

Diese Rechtsauffassung wurde vom Bundesgerichtshof in zwei weiteren Urteilen im November 2012 und im Juli 2013 erneut bestätigt. In dem Urteil vom 16. Juli 2013 wurde zudem festgelegt, dass Kunden, denen es bisher erlaubt war, eine Kreditkarte oder einen Überziehungskredit in Anspruch zu nehmen, dies auch nach der Umwandlung des Girokontos in ein P-Konto weiterhin dürfen.