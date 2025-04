Gibt es die Möglichkeit ein Basiskonto in ein Girokonto umzuwandeln?

Die Umwandlung eines Basiskontos in ein normales Girokonto ist in der Regel nicht ohne weiteres möglich, sondern liegt grundsätzlich im Ermessen der jeweiligen Bank. In den meisten Fällen muss das Basiskonto gekündigt und ein neues Konto eröffnet werden.