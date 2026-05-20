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Ratgeber rund um Kredite

Kredit Ratgeber: Hilfreiche Verbrauchertipps

20.05.2026 | Kürzlich aktualisiert

E-Auto finanzieren – jetzt mit Förderprämie

In diesem Ratgeber stellen wir Ihnen Finanzierungsoptionen für Elektrofahrzeuge gegenüber und erklären, wie Sie die neue staatliche E-Auto-Förderung von bis zu 6.000 Euro nutzen und beantragen können. 

15.05.2026 | Neu hinzugefügt

Autokredit umschulden und sparen

Wer einen laufenden Autokredit hat, muss nicht bis zum Laufzeitende warten. Eine Umschuldung kann helfen, die Monatsrate zu senken und Zinskosten zu sparen – vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen. Was dabei zu beachten ist und wann sich der Wechsel wirklich lohnt, erklärt dieser Ratgeber.

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