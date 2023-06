Immobilienkredit günstig umschulden

Die Zinsen für Immobilienkredite und Baugeld sind aktuell auf einem historischen Tiefstand angekommen. Daher lohnt es sich insbesondere für Verbraucher, die ihr Darlehen vor einigen Jahren bei der Bank aufgenommen haben, den bestehenden Immobilienkredit umzuschulden. Auch Verbraucher, deren Zinsbindung in naher Zukunft abläuft, sollten für die Anschlussfinanzierung in Betracht ziehen, das Darlehen auf eine andere Bank umzuschulden. Nach Ablauf der Zinsbindung wird die aktuelle Bank dem Verbraucher zwar ein Verlängerungsangebot, die sogenannte Prolongation, anbieten – in der Regel sind die Konditionen für diese Darlehen jedoch nicht so gut wie Alternativangebote von anderen Banken. Vor allem in der aktuellen Niedrigzinsphase kann eine Umschuldung daher lukrativ sein. Die Umschuldung des Darlehens ist jedoch für den Schuldner auch mit einigen Kosten verbunden, daher sollte diese Entscheidung im Vorfeld gut durchdacht werden.