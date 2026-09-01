Immobilienkredit günstig umschulden

Ablauf einer Umschuldung eines Immobilienkredits

Vor einer Umschuldung ist es ratsam, die Laufzeit des bestehenden Vertrages zu überprüfen. Innerhalb der ersten zehn Jahre ist eine Umschuldung eines Annuitätendarlehens mit längerer Zinsbindung nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich und kann mit hohen Kosten verbunden sein. Bei einer vorzeitigen Umschuldung eines Immobilienkredits sollte daher genau kalkuliert werden, ob sich der Schritt finanziell lohnt.

1. Vertragsdetails prüfen: Im Darlehensvertrag ist das Ablaufdatum der Sollzinsbindung vermerkt, ab dem eine Umschuldung kostenlos möglich ist.

2. Anschlussfinanzierung planen: Kreditnehmer sollten rechtzeitig mit der Planung einer Anschlussfinanzierung beginnen und die aktuelle Zinsentwicklung im Blick behalten

3. Verschiedene Angebote einholen: Angebote für eine Prolongation bei der Hausbank anfragen und mit Zinssätzen von anderen Banken bei einer Umschuldung vergleichen.

4. Entscheidung treffen: Bei Entscheidung für eine Umschuldung sollte die aktuelle Bank spätestens drei Monate vor Ablauf der Zinsbindung über die Kreditablösung informiert werden. Die neue Bank kümmert sich um alle Formalitäten, einschließlich des notwendigen Notartermins für die Neueintragung im Grundbuch.