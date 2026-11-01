Mehrere Kredite zusammenfassen und sparen

Ob eine Umschuldung trotz negativer Schufa möglich ist, hängt von Ihrer individuellen Bonität ab. Welche Voraussetzungen Banken konkret stellen und welche Optionen es gibt, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Statt mehrerer Kontoauszüge, unterschiedlicher Fälligkeitstage und verschiedene Gläubiger kümmern Sie sich nach der Umschuldung nur noch um eine einzige Monatsrate an eine Bank. So behalten Sie leichter den Überblick über Ihre Finanzen wissen genau, wann der Kredit abbezahlt und Sie schuldenfrei sind.
Je nach aktueller Zinslage kann das Zusammenfassen Ihrer Kredite die Gesamtbelastung erheblich senken. Wenn der Umschuldungskredit einen niedrigeren effektiven Jahreszins aufweist als Ihre bestehenden Darlehen, sparen Sie jeden Monat Zinsen. Besonders lohnend ist die Ablösung, wenn Sie noch einen alten Dispokredit oder Ratenkäufe (z. B. über Klarna oder PayPal) laufen haben. Diese weisen häufig deutlich höhere Zinssätze als ein klassischer Ratenkredit auf.
Wenn sich Ihre finanzielle Situation seit der letzten Kreditaufnahme verändert hat, zum Beispiel durch ein niedrigeres Einkommen, neue Ausgaben oder eine Gehaltserhöhung, bietet die Umschuldung die Möglichkeit, Laufzeit und Monatsrate neu zu verhandeln und an Ihren aktuellen Alltag anzupassen.
Die Anzahl aktiver Kreditverträge beeinflusst direkt Ihre Bonität. Wer viele parallele Gläubiger bedient, signalisiert der Schufa ein erhöhtes Risiko. Mit einer Umschuldung verbessern Sie Ihren Schufa-Score, weil Sie mehrere Einträge durch einen einzigen ersetzen.
Bevor Sie den neuen Kredit aufnehmen und Ihren alten Kreditvertrag kündigen, gibt es Punkte, die Sie beachten sollten, damit Sie durch die Umschuldung Geld sparen:
Bevor Sie Ihre laufenden Kredite kündigen, sollten Sie die genaue Höhe der Restschuld bei allen Gläubigern erfragen. Erst dann wissen Sie, wie hoch der Umschuldungskredit mindestens sein muss und wie viel Sie beim Zusammenfassen tatsächlich sparen.
Prüfen Sie außerdem, ob Ihre bisherigen Banken eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Diese Gebühr gleicht den Zinsverlust der Bank bei vorzeitiger Rückzahlung aus. Gesetzlich gilt:
Ziehen Sie die Vorfälligkeitsentschädigung von Ihrer erwarteten Zinsersparnis ab. Ist die Ersparnis positiv, lohnt sich eine Umschuldung.
Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Konditionen sorgfältig. Neben dem effektiven Jahreszins sind zwei Merkmale besonders wertvoll:
Geben Sie beim Kreditantrag unbedingt den Verwendungszweck „Umschuldung“ angeben. Die Bank weiß dann, dass Sie keine neue Schuld aufnehmen, sondern einen bestehenden Kredit ablösen. Bei der Haushaltsrechnung wird die bisherige Monatsrate in diesem Fall nicht als laufende Ausgabe gezählt. Es wird nur die neue Rate des Umschuldungsdarlehens berücksichtigt. Das verbessert Ihre Kreditwürdigkeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Antrag bewilligt wird.
Fragen Sie bei allen Gläubigern den aktuellen Restkreditbetrag ab. Die Summe ergibt den Mindestbetrag für Ihren neuen Kredit.
Klären Sie, ob Ihre Banken bei vorzeitiger Rückzahlung eine Gebühr berechnen.
Geben Sie Kreditsumme, gewünschte Laufzeit und den Verwendungszweck „Umschuldung/Kredit ablösen" in den Kreditvergleich von CHECK24 ein.
Verbinden Sie Ihr Gehaltskonto digital, damit die Bank die nötigen Nachweise automatisch prüfen kann.
Wählen Sie das beste Angebot und senden Sie eine unverbindliche Anfrage. Nach der Bewilligung werden Ihre alten Kredite durch den neuen abgelöst.
Ja, eine Bank kann eine Umschuldung ablehnen, wenn sie ein zu hohes Rückzahlungsrisiko beim Kreditnehmer sieht – typischerweise wegen schlechter Bonität, zu geringem oder kein regelmäßiges Einkommen, hoher bestehender Verschuldung oder einer instabilen beruflichen Situation.
Wenn Sie einen Umschuldungskredit aufnehmen, dann kann eine Vorfälligkeitsentschädigung auf Sie zukommen. Wegen entgangener Zinszahlungen darf die Bank maximal 1% des Restkreditbetrags berechnen, bei einer Restlaufzeit unter zwölf Monaten sogar nur 0,5%.
Ja, mehrere bestehende Kredite können Sie auch bei einer neuen Bank umschulden. Sie sollten bei dem Kreditgeber abschließen, der Ihnen einen Kredit zu besseren Konditionen anbietet und Sie somit Zinsen sparen. Dabei können Sie auch ganz unterschiedliche Darlehen bündeln und mehrere kleine Kredite, Dispo- oder Händlerfinanzierungen ablösen.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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