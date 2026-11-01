Mehrere Kredite zusammenfassen und sparen

Wann ist es sinnvoll, Kredite zusammenzulegen?

Finanziellen Überblick wahren

Statt mehrerer Kontoauszüge, unterschiedlicher Fälligkeitstage und verschiedene Gläubiger kümmern Sie sich nach der Umschuldung nur noch um eine einzige Monatsrate an eine Bank. So behalten Sie leichter den Überblick über Ihre Finanzen wissen genau, wann der Kredit abbezahlt und Sie schuldenfrei sind.

Zinsenunterschiede nutzen

Je nach aktueller Zinslage kann das Zusammenfassen Ihrer Kredite die Gesamtbelastung erheblich senken. Wenn der Umschuldungskredit einen niedrigeren effektiven Jahreszins aufweist als Ihre bestehenden Darlehen, sparen Sie jeden Monat Zinsen. Besonders lohnend ist die Ablösung, wenn Sie noch einen alten Dispokredit oder Ratenkäufe (z. B. über Klarna oder PayPal) laufen haben. Diese weisen häufig deutlich höhere Zinssätze als ein klassischer Ratenkredit auf.

Monatsrate an Ihre Lebenssituation anpassen

Wenn sich Ihre finanzielle Situation seit der letzten Kreditaufnahme verändert hat, zum Beispiel durch ein niedrigeres Einkommen, neue Ausgaben oder eine Gehaltserhöhung, bietet die Umschuldung die Möglichkeit, Laufzeit und Monatsrate neu zu verhandeln und an Ihren aktuellen Alltag anzupassen.



Schufa-Score verbessern

Die Anzahl aktiver Kreditverträge beeinflusst direkt Ihre Bonität. Wer viele parallele Gläubiger bedient, signalisiert der Schufa ein erhöhtes Risiko. Mit einer Umschuldung verbessern Sie Ihren Schufa-Score, weil Sie mehrere Einträge durch einen einzigen ersetzen.