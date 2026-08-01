Darauf müssen Sie bei der Kündigung achten

Damit die Kündigung des Ratenkredits reibungslos verläuft, gilt es einige Punkte zu beachten. Das Abschlussdatum Ihres bestehenden Darlehens spielt dabei eine wichtige Rolle. Denn seit dem 11. Juni 2010 gilt die EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Mit Inkrafttreten dieser Regelung hat sich einiges zu Gunsten des Verbrauchers geändert. Alle Kredite, die nach diesem Zeitpunkt abgeschlossen wurden, können jederzeit abgelöst werden. Ausnahmen bilden Finanzierungen, die mit einer Grundschuld besichert sind.

Im Gegenzug dürfen Banken durch die EU-weite Regelung für die vorzeitige Rückzahlung eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Die Höhe dieser Gebühr ist nach oben begrenzt und darf maximal 1 Prozent des Restkreditbetrags ausmachen. Wenn die Vertragsdauer der Altlast weniger als ein Jahr in Anspruch nimmt, ist das Entgelt auf 0,5 Prozent der ausstehenden Summe begrenzt. Bei einigen Banken können Sie den Ratenkredit auch kostenlos kündigen.

Haben Sie den Ratenkredit bereits vor der Einführung der EU-Richtlinien abgeschlossen, gilt das alte Recht. Nach den früheren Vorgaben müssen Schuldner eine Kündigungsfrist von drei Monaten einhalten. Wurde der Kredit bereits sechs Monate lang abgezahlt, darf die Bank keine Gebühren verlangen. Kündigen Sie früher, darf sie eine Vorfälligkeitsentschädigung erheben. Die Höhe ist bei Verträgen, die vor dem 11. Juni 2010 abgeschlossen wurden, nicht gedeckelt. Was für Ihren Kredit gilt, entnehmen Sie den Vertragsklauseln.

