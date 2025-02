Finanziertes Auto verkaufen – So funktioniert’s

Rechtliche Bedingungen beim Verkauf eines finanzierten Autos

Falls die Finanzierung vom Käufer übernommen wird, muss dieser die Bonitätsprüfung der Bank bestehen. Einige Kreditinstitute bieten eine Finanzierungsübernahme durch den Käufer an, was eine Möglichkeit darstellt, den Kredit vorzeitig abzuschließen. In diesem Fall müssen beide Parteien eine Vereinbarung mit der Bank treffen, um den Kredit zu übertragen oder abzuschließen.