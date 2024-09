0-Prozent-Finanzierung Auto – die Autofinanzierung ohne Zinsen

Ein Kredit kostet im Normalfall durch anfallende Zinsen Geld. Manch potenzielle Käufer schreckt dies ab. Reagiert hat der Handel mit einem auf den ersten Blick günstig wirkenden Angebot: Der Null-Prozent-Finanzierung. Davon ist die Rede, wenn für eine Finanzierung keine Zinsen berechnet werden. Ein unverzinster Kredit klingt im ersten Moment nach einem idealen Deal. Händler bieten diesen Finanzierungsweg sowohl im niedrig- als auch im hochpreisigen Produktsegment an. Bei der 0-Prozent-Finanzierung schließt der Kunde einen Kredit mit einer Bank ab. Das Geldinstitut arbeitet direkt mit dem Händler zusammen. Nach dem Vertragsabschluss zahlt der Kreditnehmer monatliche Raten an die Bank. Der Kreditbetrag für die Ware wird direkt an den Händler ausbezahlt. Für die entgangenen Zinszahlungen an die Bank kommt der Händler indirekt durch die Zahlung eines Entgelts auf. Damit sich diese Rechnung für den Händler lohnt, setzt dieser meist einen höheren Grundpreis für die Ware an.