Kredite24 Auto steht für schnelle und günstige Online-Kredite speziell für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. Diese gibt es zu Top-Konditionen exklusiv bei CHECK24, Deutschlands größtem Kreditvergleich.

Den Kredite24 Autokredit hat Kredite24 in enger Partnerschaft mit der DSL Bank entwickelt. Die DSL Bank bietet besonders günstige Produkte in Verbindung mit hochqualitativer Beratung an und wurde vom TÜV SÜD zertifiziert.

Die Kredite24 Service GmbH ist eine 100% Tochter der CHECK24 Vergleichsportal Finanzen GmbH.