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Ein Hochzeitskredit ist ein normaler Ratenkredit, der zur freien Verwendung aufgenommen wird. Das Brautpaar muss also nicht angeben oder der Bank nachweisen, dass sie das Geld tatsächlich auch für die Finanzierung ihrer Heirat, das Märchenschloss oder die Flitterwochen in Namibia verwenden. Die Hochzeitsfinanzierung wird wie ein klassischer Kredit von der Bank behandelt und demnach auch monatlich mit einer gleichbleibenden Rückzahlungsrate, die aus Zins und Tilgung besteht, von den Kreditnehmern bedient.
Als Faustregel gilt: Je kürzer die Kreditlaufzeit für den Hochzeitskredit gewählt wird, desto höher ist die monatliche Belastung durch die Rückzahlungsrate für das Paar. Wer jedoch schneller zurückzahlt, spart sich auch Zinsen. Ein Beispiel: Beträgt der Kredit 15.000 Euro bei einem effektiven Jahreszinssatz von angenommen 7 Prozent, fallen in zwei Jahren 1.083,06 Euro Zinsen an (monatliche Rate 670,13 Euro). Wer sich für die Rückzahlung doppelt so lange Zeit lässt, also 4 Jahre, hat einen Zinsaufwand von 2.169,56 Euro (monatliche Rate 357,70 Euro) - also doppelt so viel.
Quelle: Bridebook Wedding Report 2026 | Befragung von über 2.000 frisch verheirateten und verlobten Paaren
Einen Kredit für die Traumhochzeit aufnehmen? Viele Brautpaare sind bereit, für den schönsten Tag ihres Lebens erst einmal Schulden zu machen. Ein Hochzeitskredit ist dabei heutzutage nichts Ungewöhnliches mehr. Gerade weil die Kosten für eine Vermählung samt Feierlichkeiten schnell mehrere Tausend Euro betragen können.
Rund 17.000 Euro geben Brautpaare in Deutschland 2026 im Schnitt für ihre Hochzeit aus – etwa für die Location, das Catering, das Hochzeitskleid, den Fotografen und die Party inklusive Liveband. Mit Flitterwochen und Verlobungsringen klettert der Gesamtbetrag im Durchschnitt sogar auf rund 20.260 Euro. Das zeigt der Bridebook Wedding Report 2026, für den über 2.000 frisch verheiratete und verlobte Paare befragt wurden. Zum Vergleich: 2025 lag der Schnitt noch bei 15.629 Euro, 2024 bei exakt 15.452,50 Euro (WeddyPlace).
Trotz der gestiegenen Kosten heiraten in Deutschland immer weniger Paare: Laut Statistischem Bundesamt wurden 2024 nur noch 349.216 Ehen geschlossen — der niedrigste Stand seit 1950. Wer sich für die Trauung entscheidet, plant heute also bewusster — und finanziert seine Hochzeit häufiger gezielt über einen Hochzeitskredit.
Der CHECK24 Kreditrechner hilft künftigen Ehepaaren dabei, die Kosten für einen Hochzeitskredit zu planen. Dafür einfach den Kreditbetrag, einen effektiven Jahreszins und eine Laufzeit angeben oder mit dem Schieberegler verändern.
Der Rechner ermittelt die gesamten Kreditkosten, den darin enthaltende Zinsaufwand für den Hochzeitskredit und die monatliche Rückzahlungsrate. So kann die Rate für den Kredit einfacher in einer Haushaltsrechnung berücksichtigt werden, um abzuschätzen, ob sich das Paar den Kredit auch leisten kann.
Im CHECK24 Kreditvergleich finden Heiratende in kurzer Zeit den für sie günstigsten Hochzeitskredit. Nach Eingabe der Kredithöhe, der Laufzeit und dem Verwendungszweck „Freie Verwendung“ sind noch ein paar wenige Angaben zur finanziellen Situation notwendig. Am besten ist es für die Bank, wenn die künftigen Ehepartner den Kredit gemeinsam aufnehmen.
CHECK24 fragt basierend auf den gemachten Angaben bei zahlreichen Bankpartnern Angebote für Hochzeitskredite ab. So können Kunden unverbindlich und Schufa-neutral Kredite vergleichen und den besten heraussuchen.
Viele Kredite lassen sich zu 100 Prozent digital abschließen. Die Legitimation mit dem Personalausweis oder Reisepass kann dann online per VideoIdent- oder anderem Online-Verfahren durchgeführt und die digitale Unterschrift online geleistet werden. Verbinden Kunden beim Vergleich ihr Gehalts-Konto, können sie Angebote für Sofortkredite erhalten. Umso mehr Schritte online abgeschlossen werden, umso einfacher und schneller ist der Hochzeitskredit auf dem eigenen Konto.
Alle notwendigen Schritte und eine Anleitung erhalten Kreditnehmer im CHECK24 Kreditcenter - übersichtlich und einfach erklärt. Nach Bewilligung durch die Bank, wird der Kredit bereits zur Auszahlung freigegeben. Bei einem „Kredit mit Sofortauszahlung“ kann die Bank den Kredit sogar noch am gleichen Tag zur Auszahlung anweisen.
Für jeden Hochzeitskredit muss sich der Kreditnehmer ausweisen. Je nach Bank stehen dem Kunden dafür mehrere kostenlose Möglichkeiten zur Verfügung. Die beiden schnellsten sind:
Ob die Bank einen Hochzeitskredit gewährt und zu welchem Zinssatz entscheidet die Bank je nach Bonität des Antragstellers oder der Antragsteller. Künftige Eheleute können diese Entscheidung positiv beeinflussen, indem sie nicht nur eine Ehe, sondern auch einen Kredit gemeinsam aufnehmen. Das Risiko der Bank minimiert sich, wenn beide Kreditnehmer für die Rückzahlung des Darlehens mit ihrem Einkommen einstehen. Auch der Zinssatz wird dadurch positiv beeinflusst, da er bonitätsabhängig ist. Wichtig: In diesem Fall haften beide Eheleute mit ihrem Einkommen und Vermögen für die vertragsgemäße Rückzahlung der Hochzeitsfinanzierung gleichermaßen.
Im CHECK24 Kreditvergleich finden Paare Kredite mit der Option „Kostenlose Sondertilgung“ oder sogar „Kostenlose Gesamttilgung“. Die Option ist gerade für Hochzeitskredite sinnvoll, wenn das Paar von seinen Gästen Geld zur Vermählung erwartet. Sondertilgungen zahlen den Kredit schneller zurück und sparen dem Ehepaar bares Geld, da Zinsen immer nur auf den Restwert des Kredits anfallen und nicht auf die ursprüngliche Kreditsumme im Ganzen.
Zwar können Kredite von Privatpersonen auch generell vorzeitig zurückgezahlt werden. Dann darf die Bank aber bei Krediten, die nicht mit den Optionen der kostenlosen Sondertilgung ausgestattet sind, eine Vorfälligkeitsentschädigung berechnen. Das ist eine Gebühr für die vorzeitige Ablöse, da der Bank dadurch Zinseinnahmen entgehen. Die Höhe der Gebühr ist gesetzlich gedeckelt: Bei einer Restlaufzeit des Kredits über 12 Monaten darf die Gebühr maximal 1 % des Restkredits betragen. Bei einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten, darf die Vorfälligkeitsgebühr nicht höher als 0,5 % des Restwerts sein.
Jeder Kredit sollte auf einer ehrlichen Haushaltsrechnung basieren – auch dann, wenn es um einen Hochzeitskredit geht. Schon bei der Planung können Sie Kosten reduzieren, damit die monatliche Rate zu Ihrem Budget passt. Denn am Ende zählt die Frage: Wie viel Kredit kann ich mir leisten, ohne finanziell unter Druck zu geraten? Solche Fragen können bei der Planung helfen: Muss es die Märchenkutsche oder ein Einzelstück als Hochzeitskleid am Ende wirklich sein? Kann die opulente Gästeliste vielleicht noch einmal reduziert werden? Ist eine weniger bekannte, aber kostengünstigere Location eine Option? All das sind individuelle Entscheidungen, die letztendlich dem Geldbeutel zugutekommen und einen Hochzeitskredit reduzieren.
Ein entscheidender Faktor beim Kredit ist definitiv die Darlehenshöhe. Denn für diesen Betrag fallen über die gesamte Laufzeit die Kreditzinsen an. Auf unvorhergesehene Kosten sollten zukünftige Ehepaare dennoch vorbereitet sein und im besten Fall darauf, ohne finanzielle Schwierigkeiten zu bekommen, reagieren können. So kann es im Zweifelsfall ratsamer sein, einen tendenziell höheren Kreditbetrag aufzunehmen als ursprünglich geplant. Auch hier lohnt sich der Abschluss eines Kredits mit kostenlosen Sondertilgungsmöglichkeiten, um den aufgenommenen Kredit schneller wieder loszuwerden. Stellt das Brautpaar während den Hochzeitsvorbereitung fest, dass ein bestimmter Kreditbetrag nicht benötigt wird, können sie das überschüssige Geld ohne zusätzliche Kosten wieder an die Bank zurückzahlen.
Nach der großen Feier können noch verschiedene weitere Kosten anfallen. Hier einige mögliche Kostenpunkte, die nach der Hochzeit auftreten könnten:
Sonstige Namensänderungen für das Fitnessstudio, die Bausparkasse oder den Mietvertrag kosten in der Regel kein Geld.
Erst wird bei einer Hochzeit viel Geld ausgegeben, dann kann gespart werden. Vorteile bringt die Vermählung bei Versicherungen, bei der Bank oder beim Finanzamt.
Mit diesen Tipps können Ehepaare direkt nach der Hochzeit bares Geld sparen:
Freistellungsauftrag erhöhen: Jede Person kann bis zu 1.000 Euro Zinsen zum Beispiel auf Tagesgeld oder Festgeld einnehmen, ohne dass der Fiskus seine Hand aufhält. Für Ehepaare und gemeinsame Konten gilt der doppelte Sparerpauschbetrag - somit sind 2.000 Euro Zinsen abgeltungssteuerfrei.
Versicherungen zusammenlegen: Paare können Versicherungen zusammenlegen und dank einer Familienpolice sparen. So braucht ein Haushalt nur eine Haftpflichtversicherung und maximal eine Hausratversicherung. In der Regel können bestehende Versicherungen um den Partner erweitert und die zuletzt abgeschlossene Police gekündigt werden.
Steuerklasse wechseln: Einmal im Jahr können Steuerzahler ihre Steuerklasse beim Finanzamt wechseln. Verdient ein Ehepartner weniger, kann es sich lohnen, wenn dieser in die Steuerklasse V wechselt und der Ehegatte mit höherem Einkommen die „günstigere“ Steuerklasse III. So wird das geringere Einkommen höher besteuert und das höhere Einkommen geringer - unterm Strich kann sich das finanziell auszahlen. Ab dem 1. Januar 2030 sollen beide Steuerklassen automatisch in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV überführt werden. An der konkreten technischen und digitalen Umsetzung arbeiten Bundesfinanzministerium und Länder derzeit noch. Bis dahin können Ehepaare die Steuerklassenkombination III/V wie gewohnt nutzen.
Bei Fragen und der Entscheidung, welche Steuerklasse die richtige ist, helfen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfevereine weiter.
Bei Hochzeitskrediten handelt es sich um normale Ratenkredite. Wer es eilig hat, kann einen Sofortkredit aufnehmen. Durch einen komplett digitalen Vorgang von Anfang bis zur Vertragsunterschrift sind Banken in der Lage, diese Kredite noch am gleichen Tag zur Auszahlung anzuweisen.
Es gibt keine seriösen Hochzeitskredite ohne Schufa-Abfrage. Banken sind in Deutschland dazu verpflichtet, die Bonität eines potenziellen Kreditnehmers zu prüfen. Die Prüfung dient den Banken dazu, eine fundierte Entscheidung für ihre Kreditvergabe zu treffen, um finanzielle Risiken zu minimieren - was am Ende auch dem Kunden zugutekommt.
Eine Hochzeit kann über einen Ratenkredit finanziert werden. Hochzeitskredite sind nicht zweckgebunden, sondern können frei verwendet werden, beispielsweise für die Feierlichkeiten, das Brautkleid und den Hochzeitsanzug oder die Flitterwochen. Die Bank verlangt bei einem Kredit zur freien Verwendung keinen Nachweis, wofür das Geld ausgegeben wurde. Künftige Ehepaare sollten sich den Abschluss einer Hochzeitsfinanzierung jedoch gut überlegen. Ist die Feier vorbei und das Geld aufgebraucht wurde damit kein Vermögenswert geschaffen, wie zum Beispiel für den Kauf einer Immobilie. Zudem muss der Hochzeitskredit je nach vereinbarter Kreditlaufzeit sehr lange an die Bank abgezahlt werden. Daher ist es generell nicht ratsam, für eine Hochzeit einen Kredit aufzunehmen.
In der Regel erfährt das Finanzamt automatisch von der Eheschließung. Der Arbeitgeber informiert im Zuge der Lohnabrechnung den Fiskus über den veränderten Status. Wer seine Steuerklasse ändern möchte, sollte sich selbst an sein Finanzamt wenden. Vor der Eheschließung waren wahrscheinlich beide Partner in Steuerklasse I eingeordnet. Nach der Heirat erfolgt seitens des Finanzamts eine automatische Umstufung auf Steuerklasse IV, die im Wesentlichen die gleiche Steuerlast wie Klasse I bedeutet. Wenn beide Partner unterschiedlich hohe Einkünfte erzielen, kann sich eine Aufteilung in Steuerklasse III und V lohnen. Die erforderlichen Formulare dafür stehen zum Beispiel in Elster, dem Programm des Finanzamts, online zur Verfügung.
Generell gilt für jeden Kredit die grundlegende Überlegung: Ist er wirklich notwendig? Darlehen sollten immer mit Bedacht abgeschlossen werden, zu den finanziellen Verhältnissen passen und auf keinen Fall das Haushaltsbudget übersteigen. Bei einem Hochzeitskredit sollten Paare zudem nicht davon ausgehen, den Kredit mit den Geldgeschenken der Gäste wieder zu 100 Prozent ausgleichen zu können – diese Annahme kann schief gehen.
Die Entscheidung, ob ein Hochzeitskredit in Frage kommt, sollte zudem berücksichtigen, wie viele Jahre der Kredit abbezahlt werden soll. Selbstverständlich ist, wie auch die Dimension und der Preis für die Hochzeit, auch der Kredit eine individuelle Entscheidung. Dennoch sollte dieser nach zehn Jahren nicht immer noch abgestottert werden. Sinnvoller und günstiger ist es, wenn die Kreditlaufzeit zwei Jahre nicht übersteigt. Oder so schnell, bis wieder neue Investitionen anstehen könnten oder sich Familienzuwachs ankündigt.
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