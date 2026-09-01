Finanztipps für die Zeit nach der Hochzeit

Erst wird bei einer Hochzeit viel Geld ausgegeben, dann kann gespart werden. Vorteile bringt die Vermählung bei Versicherungen, bei der Bank oder beim Finanzamt.

Mit diesen Tipps können Ehepaare direkt nach der Hochzeit bares Geld sparen:

Freistellungsauftrag erhöhen: Jede Person kann bis zu 1.000 Euro Zinsen zum Beispiel auf Tagesgeld oder Festgeld einnehmen, ohne dass der Fiskus seine Hand aufhält. Für Ehepaare und gemeinsame Konten gilt der doppelte Sparerpauschbetrag - somit sind 2.000 Euro Zinsen abgeltungssteuerfrei.

Versicherungen zusammenlegen: Paare können Versicherungen zusammenlegen und dank einer Familienpolice sparen. So braucht ein Haushalt nur eine Haftpflichtversicherung und maximal eine Hausratversicherung. In der Regel können bestehende Versicherungen um den Partner erweitert und die zuletzt abgeschlossene Police gekündigt werden.

Steuerklasse wechseln: Einmal im Jahr können Steuerzahler ihre Steuerklasse beim Finanzamt wechseln. Verdient ein Ehepartner weniger, kann es sich lohnen, wenn dieser in die Steuerklasse V wechselt und der Ehegatte mit höherem Einkommen die „günstigere“ Steuerklasse III. So wird das geringere Einkommen höher besteuert und das höhere Einkommen geringer - unterm Strich kann sich das finanziell auszahlen. Ab dem 1. Januar 2030 sollen beide Steuerklassen automatisch in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV überführt werden. An der konkreten technischen und digitalen Umsetzung arbeiten Bundesfinanzministerium und Länder derzeit noch. Bis dahin können Ehepaare die Steuerklassenkombination III/V wie gewohnt nutzen.

Bei Fragen und der Entscheidung, welche Steuerklasse die richtige ist, helfen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfevereine weiter.