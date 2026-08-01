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Günstiger Modernisierungkredit

Kostenloses und unverbindliches Angebot in wenigen Minuten

egal
egal
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
(Energetische) Modernisierung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Unsere Partner
teilnehmende Kreditbanken/Vermittler
Unsere Vorteile
5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
„Shr gut‟ 08/2026

Das Wichtigste zum Modernisierungskredit

Zuletzt überarbeitet von:
Anna N. Baumgart, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Wie funktioniert ein Modernisierungskredit?

Ein Modernisierungskredit ist ein Ratenkredit, um die Sanierung Ihres Eigenheims zu finanzieren. Mit dem Darlehen können Sie Maßnahmen ergreifen, die

  • die Immobilie auf den neusten Stand bringen
  • und/oder den Immobilienwert erhöhen.

Ein Modernisierungskredit ist im Gegensatz zu einem Kredit zur freien Verwendung meistens zweckgebunden. Sie müssen in dem Fall der Bank nachweisen, dass Sie das geliehene Geld zum Zweck der Sanierung nutzen möchten, beziehungsweise je nach Bank nachträglich einen Nachweis über die erfolgte Modernisierung erbringen. Die Bank vergibt für Modernisierungsdarlehen bessere Zinsen als für nicht zweckgebundene Verbraucherkredite. Ein Grundbucheintrag ist nicht nötig.

modernisierte-kueche

Modernisierungskredite im Vergleich
Welche Bank bietet den besten Kredit für eine Modernisierung?

Zur Orientierung können Sie sich Ihre Angebote im CHECK24 Kreditvergleich nach Kundenbewertungen sortieren. Erfahren Sie, wie Kunden die Bank in den letzten 12 Monaten bewertet haben und lesen Sie aktuelle Kommentare, um die für Sie optimale Entscheidung für eine Modernisierungs-Kreditbank zu treffen.

7 Jahre (84 Monate)
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
11 Jahre (132 Monate)
12 Jahre (144 Monate)
13 Jahre (156 Monate)
14 Jahre (168 Monate)
15 Jahre (180 Monate)
16 Jahre (192 Monate)
17 Jahre (204 Monate)
18 Jahre (216 Monate)
19 Jahre (228 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
(Energetische) Modernisierung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigste monatliche Rate zuerst
Niedrigster 2/3 Zins zuerst
Höchste Auszahlungsgeschwindigkeit zuerst
Beste Bewertungen zuerst
Meiste Bewertungen zuerst
Rückzahlungsoptionen
  • kostenlose Sondertilgung
  • kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
ab 243,86 € monatliche Rate
ab 0,68%
eff. Jahreszins
4,5/5

Tarifdetails

Produktinformationen
Konditionsübersicht
Annahmerichtlinien
Sicherheit
Kreditabsicherung möglich
Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
Flexibilität
Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vorzeitige vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich und kostenfrei,
Ratenpausen kostenpflichtig
Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
Kredit für Selbstständige nicht möglich
Kundenfreundlichkeit
Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
Effektiver Jahreszins0,68% bis 16,19% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
Gebundener Sollzinssatz0,68% bis 15,10% p.a.Monatliche Rate243,86 € bis 387,06 €
Gesamtkreditbetrag20.483,92 € bis 32.512,76 €Laufzeit84 Monate
Laufzeit (Monate)
Kreditbetrag
(€, netto)		4860728496108120
5.000,00 - 80.000,000,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Ein evtl. befristetes Anstellungsverhältnis darf nicht innerhalb der Kreditlaufzeit enden
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnung des letzten Monats und vollständige Kontoauszüge der letzten 5 Wochen mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    14 Kunden haben die Kredite24 in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    8
    4
    6
    3
    0
    2
    0
    1
    0
    Ivan F.
    31.7.2026

    „Ich habe den Vertrag unterschrieben, aber bisher keine Bestätigung oder Zusage erhalten.”

    Lydia C.
    11.7.2026

    Gutes Angebot

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,93% eff. Jahreszins, 8,58% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.676,39 €, mtl. Rate 317,58 €, Postbank

    • keine kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
    ab 263,81 € monatliche Rate
    ab 2,99%
    eff. Jahreszins
    4,6/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen kostenpflichtig Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Die Santander Bank darf dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, max. 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter einem Jahr.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist grundsätzlich möglich und im Vertrag erwähnt. Die Bank entscheidet im Einzelfall, zusätzliche Gebühren oder Zinsaufschläge werden nicht explizit genannt. Voraussetzung ist eine intakte Bonität und ordnungsgemäße Zahlungshistorie.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
    Effektiver Jahreszins2,99% bis 11,98% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz2,95% bis 11,37% p.a.Monatliche Rate263,81 € bis 346,34 €
    Gesamtkreditbetrag22.160,35 € bis 29.092,25 €Laufzeit84 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496
    3.000,00 - 75.000,002,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,7
    42 Kunden haben die Openbank Deutschland AG (BestCredit) in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    32
    4
    9
    3
    1
    2
    0
    1
    0
    Fabakary J.
    8.8.2026

    Unkompliziert und schnelle Auszahlung.

    Angelika T.
    11.7.2026

    Alles super und schnell abgewickelt

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.951,75 €, mtl. Rate 285,14 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 2 bis 3 Tagen
    7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
    ab 266,10 € monatliche Rate
    ab 3,25%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind bei der Postbank jederzeit möglich und komplett kostenfrei.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenlos.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist grundsätzlich möglich (“Payment Holiday”), muss jedoch individuell vereinbart werden. Auch im Pausenmonat fallen Sollzinsen an. Bedingungen wie regelmäßige Zahlung und ausreichende Bonität sind Voraussetzung.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,25% bis 14,99% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,20% bis 14,05% p.a.Monatliche Rate266,10 € bis 375,34 €
    Gesamtkreditbetrag22.352,06 € bis 31.528,81 €Laufzeit84 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    3.000,00 - 80.000,003,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszüge des Lohn-/Gehaltskontos in lückenloser Reihenfolge für den gesamten letzten Kalendermonat (inkl. Namens- und Kontonummernandruck, ohne Schwärzung und Streichungen) in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,4
    165 Kunden haben die Postbank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    109
    4
    38
    3
    4
    2
    2
    1
    12
    Udo F.
    9.8.2026

    Sehr unkompliziert und schnell!

    Andy P.
    26.7.2026

    Unkomplizierte Abwicklung

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,40% eff. Jahreszins, 8,09% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.262,71 €, mtl. Rate 312,65 €, Postbank

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
    ab 266,10 € monatliche Rate
    ab 3,25%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause (Payment Holiday) ist möglich, jedoch nur einmalig und muss vorab vereinbart werden. In der Pause fällt keine Rate an, die Zinsen laufen jedoch weiter. Zusätzliche Kosten entstehen nicht.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,25% bis 12,51% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,20% bis 11,85% p.a.Monatliche Rate266,10 € bis 351,40 €
    Gesamtkreditbetrag22.352,06 € bis 29.517,76 €Laufzeit84 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    3.000,00 - 80.000,003,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehalts-/Renteneingang in Kopie. Lückenlose Kontoauszüge über mindestens 4 Wochen (akt. Auszug nicht älter als 14 Tage vor Anfragedatum des Vertrages) aller Kreditnehmer, aus denen das monatliche Gesamteinkommen ersichtlich ist.
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,2
    34 Kunden haben die Deutsche Bank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    19
    4
    10
    3
    0
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    1
    3
    Ruzu H.
    11.6.2026

    Ich habe alle Formulare ausgefüllt, aber sie konnten mir nicht helfen.

    Waltraud F.
    2.6.2026

    Tolles Angebot, schnelle Bearbeitung und Auszahlung

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,21% eff. Jahreszins, 8,84% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.895,70 €, mtl. Rate 320,19 €, Deutsche Bank AG

    • kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
    ab 268,21 € monatliche Rate
    ab 3,49%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 28 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 28 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % der Restschuld kostenfrei möglich – vorausgesetzt, seit der letzten kostenfreien Sonderzahlung oder Kreditauszahlung sind mindestens 12 Monate vergangen. Für darüber hinausgehende Beträge kann eine gesetzlich begrenzte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, die maximal 1 % der Restschuld beträgt (0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist einmal jährlich kostenpflichtig möglich (20 € Gebühr), sofern keine Zahlungsrückstände bestehen und die letzten 11 Raten pünktlich bezahlt wurden. Voraussetzung ist eine unveränderte Bonität gegenüber dem Kreditabschluss.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit auch für Selbstständige möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Konditionen für Bestandskunden der Bank schlechter als für Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,49% bis 10,99% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,43% bis 10,47% p.a.Monatliche Rate268,21 € bis 336,93 €
    Gesamtkreditbetrag22.529,54 € bis 28.301,79 €Laufzeit84 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		1224364860728496
    1.500,00 - 80.000,003,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    1.081 Kunden haben die Targobank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    746
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    291
    3
    29
    2
    4
    1
    11
    Maria S.
    9.8.2026

    alles ging schnell und problemlos

    Birgit R.
    9.8.2026

    Der Kreditvertrag wurde abgelehnt!

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,95% eff. Jahreszins, 6,74% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 25.141,05 €, mtl. Rate 299,30 €, TARGOBANK

    Kreditangebote personalisieren

    Modernisierungskredit abschließen in drei Schritten
    schnell & günstig modernisieren

    • Im CHECK24 Kreditvergleich Wunschsumme, Laufzeit und Verwendungszweck (energetische) Modernisierung angeben und persönliche Angaben machen

    • Angebote zahlreicher Banken für einen Modernisierungskredit erhalten und vergleichen – Schufa-neutral und unverbindlich

    • Bestes Angebot auswählen, Modernisierungskredit abschließen und Kreditsumme nach Bewilligung durch die Bank erhalten

    Tipps vom Kreditexperten für Ihren Modernisierungskredit

    Ob Wärmepumpe, Photovoltaikanlage, neue Fenster oder Dachdämmung – je nach Projekt bekommen Sie im CHECK24 Kreditvergleich von Banken spezielle Angebote angezeigt. CHECK24 Geschäftsführer, Marcus Weilguni, rät zudem in diesem Video, den Kredit nicht zu knapp zu planen und gibt Tipps zum Sparen, die bereits beim Kostenvoranschlag anfangen:

    Thumbnail

    Für welche Maßnahmen kann ich einen Modernisierungskredit nutzen?

    Eine Modernisierung bedeutet nicht nur eine Instandhaltung des Eigenheims, sondern eine bauliche Erweiterung oder Erneuerung den aktuellen Standards entsprechend. Folgende Arbeiten können beispielsweise anfallen und per Modernisierungskredit finanziert werden:

    Dachboden und Dach

    Je nach Alter und Material Ihres Dachs müssen Ziegel, Regenabflussrohre und Dachstuhl erneuert werden. Vor allem die Dämmung von Dach oder Dachboden gehören zu wichtigen Maßnahmen, um die Energieeffizienz und damit den Wert der Immobilie zu steigern.

    Bäder, Küche und Wohn(t)räume

    Die Erneuerung der Sanitäranlagen durch wassersparende Systeme, die aktuellen Standards entsprechen, sowie gut gedämmte Rohrleitungen gehören zu möglichen Modernisierungsmaßnahmen – ebenso wie eine Sanierung zwecks Barrierefreiheit oder der langersehnte Pool zur Wertsteigerung der Immobilie.

    Heizung und Elektrik

    Heizungen mit fossilen Brennstoffen, die vor mehr als 30 Jahren eingebaut wurden, müssen laut Gebäudeenergiegesetz (GEG) gegen energieeffiziente Geräte ausgetauscht werden. Stromleitungen und Kabel sollten spätestens alle 30 Jahre überprüft und erneuert werden.

    Fenster, Fassade und Türen

    Der Austausch von veralteten Fenstern mit Einfachverglasung oder mangelnder Dichtung, der Einbau neuer einbruchsicherer Türen oder die Erneuerung von Außenputz und Fassadendämmung können mit einem Modernisierungskredit finanziert werden.

    Barrierefreier und altersgerechter Umbau

    Mit einem Modernisierungskredit können Sie Anpassungen für den barrierefreien und altersgerechten Umbau einer Immobilie umsetzen – etwa durch den Einbau von Rampen und Treppenliften, die Verbreiterung von Türen oder den Umbau von Bädern mit bodengleichen Duschen und Haltegriffen. Diese Maßnahmen sorgen für Sicherheit und Unabhängigkeit von Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

    Wohnkomfort erhöhen

    Größere Projekte und Umbauten wie die Vergrößerung von Räumen oder der Anbau zusätzlicher Wohnfläche verbessern den Wohnkomfort. Aber auch kleinere Maßnahmen wie der Einbau von elektrischen Rollläden, die Verbesserung des Einbruchschutzes oder die Integration von Smart-Home-Technologien können den Komfort und die Sicherheit im Alltag erhöhen.

    CHECK24 Info

    Kann man den Modernisierungskredit auch für energieeffiziente Sanierungen nutzen?

    Gebäude mit energiesparenden Heizungen, Photovoltaikanlagen und guter Gesamtenergieeffizienz gewinnen immer mehr an Bedeutung. Vor allem Personen, die nach dem 01. Februar 2002 ein Eigenheim geerbt oder gekauft haben, sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Immobilie auf den energetisch neusten Stand zu bringen. Diese Vorgaben regelt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) § 47, Absatz 3:

    „Bei einem Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, ist die Pflicht nach Absatz 1 erst im Fall eines Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentümer zu erfüllen. Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang nach dem 1. Februar 2002.“

    Über den CHECK24-Kreditvergleich finden Sie Kredite zur energetischen Sanierung mit besonders günstigen Zinsen

    Was kostet eine Modernisierung?

    Die Kosten einer Modernisierung können sehr unterschiedlich sein und lassen sich deshalb schwer verallgemeinern. Die Verbraucherzentrale nennt Schätzwerte für einzelne Modernisierungsmaßnahmen. Nach den Kosten richtet sich der Kredit, den Sie aufnehmen müssen.

    Einbau Wärmepumpe bis zu 30.000 Euro
    Außenwanddämmung 160 – 190 Euro/qm
    Wand-Innendämmung 100 – 200 Euro/qm
    Dachdämmung 240 – 400 Euro/qm

    Modernisierungskredit fürs Bad: Kosten im Überblick

    Je nachdem, welche Ansprüche Sie an die Sanierung eines neuen Bads haben, variieren die Kosten. Folgende Grafik enthält durchschnittliche Beispielpreise für jeweils die günstigste und teuerste Variante einzelner Komponenten der Badsanierung.

    Für ein Bad mit acht Quadratmeter Bodenfläche und zwei Meter hohen Wänden kommen entsprechend allein für die grundlegenden Komponenten Summen zwischen knapp 800 und über 26.000 Euro zusammen. Für ein Bad mit guter Qualität sollten Sie von Preisen mindestens im Mittelfeld der Werte ausgehen.

    Kosten für die Entkernung des alten Bads, neue Elektrik, das Verputzen von Boden und Wänden, Badmöbel und schließlich die Arbeitsstunden müssen Sie dazu rechnen.

    Illustration eines Badezimmers mit markierten Bauteilen und typischen Kosten (Dusche, Waschtisch, Spiegel, Fliesen, Toilette) – kompakte Kostenübersicht zur Badmodernisierung mit Hinweis auf Finanzierung per Modernisierungskredit.
    Quelle: eigene Auswertung verschiedener Angebote bei Baumärkten, Stand: Januar 2026

    Author image
    „Für die Modernisierung eines alten Bades mit überholter Technik werden schnell Summen von 15.000 Euro und mehr fällig. Ein Modernisierungskredit ist hier bestens angelegt. Kunden können damit nicht nur ihr Wohlfühlbad nach neusten Standards finanzieren, sondern gleichzeitig den Wert der Immobilie steigern."
    Stefan Rockinger,
    Managing Director Produktmanagement Kredite bei CHECK24

    Voraussetzungen
    Welche und Unterlagen braucht man für einen Modernisierungskredit?

    Da ein Modernisierungskredit mit wenigen Ausnahmen an einen konkreten Zweck gebunden ist, benötigen Sie zusätzliche Voraussetzungen und Unterlagen zur Beantragung. Neben den Grundvoraussetzungen Volljährigkeit, Wohnsitz in Deutschland und gute Bonität sollten Sie je nach Bank folgende Voraussetzungen für einen Modernisierungskredit nachweisen können:

    • Verwendungszweck: Kostenvoranschlag der geplanten Modernisierungsmaßnahmen und je nach Bank Rechnungen als Nachweis der durchgeführten Arbeiten
    • Eigenheim: Nachweis, dass das zu modernisierende Objekt Ihnen gehört – zum Beispiel durch Grundbuchauszug oder Grundsteuerbescheid
    Author image

    „Oft befürchten Kunden bei Krediten zur Modernisierung einen großen Aufwand bezüglich der Unterlagen. Vielen Banken reicht aber ein einfaches Dokument zum Eigentumsnachweis – wie der Grundsteuerbescheid – aus. Auf Rechnungen über die geplanten oder durchgeführten Arbeiten verzichten diese Kreditgeber.“

    Shirin Fuchs
    Expertin für Spezialkredite bei CHECK24

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    CHECK24 Tipp

    CHECK24 Kredite – Günstiger geht's nicht Garantie

    Wenn Sie Ihren Modernisierungskredit über CHECK24 abschließen, erhalten Sie garantiert den günstigsten Zinssatz – dafür steht die Günstiger geht's nicht Garantie. Sollten Sie einen vergleichbaren Kredit bei einer deutschen Bank, einem Vermittler oder einem anderen Vergleichsportal günstiger bekommen als bei CHECK24, erstatten wir Ihnen die Zinsdifferenz.

    Schicken Sie uns einfach das günstigere Angebot per E-Mail an kredit@check24.de und schließen Sie den für Sie günstigsten Kredit über CHECK24 ab. CHECK24 überweist Ihnen dann die Differenz auf Ihr Konto.

    Rechner
    Modernisierungskredit online berechnen

    Für eine erste Einschätzung, welche Zinkosten für Ihren Modernisierungskredit auf Sie zukommen könnten und wie hoch die monatliche Rate je nach Laufzeit ausfallen würde, nutzen Sie den kostenlosen Modernisierungsrechner:

    Monatliche Rate

    Kreditbetrag

    Laufzeit

    Kreditbetrag

    500 €

    85.000 €

    Effektiver Jahreszins

    %

    00,50 %

    20,00 %

    Laufzeit

    Monate

    12 Monate

    120 Monate

    Alle Angaben basieren auf Beispielrechnungen und sind ohne Gewähr
    Kreditkosten gesamt
    Zinsaufwand
    Monatliche Rate
    Alle Angaben basieren auf Beispielrechnungen und sind ohne Gewähr
    Author image

    Alternative: Baufinanzierung zur Modernisierung

    Bei Modernisierungssummen ab 50.000 Euro ist auch die Finanzierung über einen Baukredit möglich. Hierzu ist eine Eintragung der Hypothek oder Grundschuld ins Grundbuch nötig, damit die Immobilie, die Sie modernisieren möchten, der Bank als Sicherheit dient.

    Eine Baufinanzierung ist zinsgünstiger als ein Wohnkredit, Sie müssen aber Notarkosten für den Grundbucheintrag hinzurechnen.

    Häufige Fragen
    zum Modernisierungskredit

    Sind Modernisierungskredite günstiger als andere?

    Kredite, die durch einen konkreten Zweck abgesichert sind, sind für gewöhnlich günstiger als andere. Geben Sie den Verwendungszweck (energetische) Modernisierung an, um Angebote für einen Modernisierungskredit mit günstigen Zinsen zu erhalten.

    Kann ich einen Modernisierungskredit ohne Verwendungsnachweis nutzen?

    Für den Verwendungszweck Modernisierung müssen Sie für gewöhnlich nachweisen, dass Sie das Darlehen auch dafür einsetzen. Entsprechend fordern Banken oft einen Kostenvoranschlag der geplanten Maßnahmen. Es gibt auch Kreditinstitute, die einen Modernisierungskredit ohne Nachweis des Verwendungszwecks vergeben, wenn Sie die Eigentümerschaft der Immobilie belegen können. Einige wenige verzichten beim Modernisierungskredit auch darauf. Möchten Sie Ihre Modernisierung finanzieren, ohne grundsätzlich den Zweck nachzuweisen, können Sie einen Ratenkredit zur freien Verwendung aufnehmen.

    Eignet sich der Modernisierungskredit zur Renovierung?

    Auch wenn eine Renovierung eher der Verschönerung einer Immobilie dient und die Modernisierung mit einer Wertsteigerung einhergeht, sind die Grenzen oft fließend. Sie können den Modernisierungskredit entsprechend auch für Renovierungsarbeiten nutzen, die Sie zusammen mit der Modernisierung durchführen. Für reine Schönheitsarbeiten wie das Tapezieren und Streichen der Wände ist aber ein Renovierungskredit ohne Zweckbindung und ohne Nachweis der Verwendung der einfachere Weg.

    Kann ich einen Modernisierungskredit von der KfW bekommen?

    Für einige Modernisierungsmaßnahmen im selbstbewohnten Eigenheim erhalten Sie günstige Kredite und Zuschüsse von der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Die Voraussetzungen für einen Modernisierungskredit der KfW sind je nach Förderprogramm unterschiedlich. Ist Ihr Vorhaben förderfähig, beantragen Sie den KfW-Kredit gemeinsam mit der restlichen Finanzierung bei Ihrer kreditgebenden Bank. Fragen Sie Ihren CHECK24-Kreditberater nach Fördermöglichkeiten.

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