Günstiger Modernisierungkredit

Wie funktioniert ein Modernisierungskredit?



Ein Modernisierungskredit ist ein Ratenkredit, um die Sanierung Ihres Eigenheims zu finanzieren. Mit dem Darlehen können Sie Maßnahmen ergreifen, die

die Immobilie auf den neusten Stand bringen

und/oder den Immobilienwert erhöhen.

Ein Modernisierungskredit ist im Gegensatz zu einem Kredit zur freien Verwendung meistens zweckgebunden. Sie müssen in dem Fall der Bank nachweisen, dass Sie das geliehene Geld zum Zweck der Sanierung nutzen möchten, beziehungsweise je nach Bank nachträglich einen Nachweis über die erfolgte Modernisierung erbringen. Die Bank vergibt für Modernisierungsdarlehen bessere Zinsen als für nicht zweckgebundene Verbraucherkredite. Ein Grundbucheintrag ist nicht nötig.