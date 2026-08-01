Günstiger Modernisierungkredit

Ein Modernisierungskredit ist ein Ratenkredit, um die Sanierung Ihres Eigenheims zu finanzieren. Mit dem Darlehen können Sie Maßnahmen ergreifen, die
Ein Modernisierungskredit ist im Gegensatz zu einem Kredit zur freien Verwendung meistens zweckgebunden. Sie müssen in dem Fall der Bank nachweisen, dass Sie das geliehene Geld zum Zweck der Sanierung nutzen möchten, beziehungsweise je nach Bank nachträglich einen Nachweis über die erfolgte Modernisierung erbringen. Die Bank vergibt für Modernisierungsdarlehen bessere Zinsen als für nicht zweckgebundene Verbraucherkredite. Ein Grundbucheintrag ist nicht nötig.
Zur Orientierung können Sie sich Ihre Angebote im CHECK24 Kreditvergleich nach Kundenbewertungen sortieren. Erfahren Sie, wie Kunden die Bank in den letzten 12 Monaten bewertet haben und lesen Sie aktuelle Kommentare, um die für Sie optimale Entscheidung für eine Modernisierungs-Kreditbank zu treffen.
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vorzeitige vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich und kostenfrei,
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|0,68% bis 16,19% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|0,68% bis 15,10% p.a.
|Monatliche Rate
|243,86 € bis 387,06 €
|Gesamtkreditbetrag
|20.483,92 € bis 32.512,76 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|5.000,00 - 80.000,00
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,93% eff. Jahreszins, 8,58% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.676,39 €, mtl. Rate 317,58 €, Postbank
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen kostenpflichtig
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Die Santander Bank darf dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, max. 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter einem Jahr.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist grundsätzlich möglich und im Vertrag erwähnt. Die Bank entscheidet im Einzelfall, zusätzliche Gebühren oder Zinsaufschläge werden nicht explizit genannt. Voraussetzung ist eine intakte Bonität und ordnungsgemäße Zahlungshistorie.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
|Effektiver Jahreszins
|2,99% bis 11,98% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|2,95% bis 11,37% p.a.
|Monatliche Rate
|263,81 € bis 346,34 €
|Gesamtkreditbetrag
|22.160,35 € bis 29.092,25 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|3.000,00 - 75.000,00
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
Unkompliziert und schnelle Auszahlung.
Alles super und schnell abgewickelt
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.951,75 €, mtl. Rate 285,14 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind bei der Postbank jederzeit möglich und komplett kostenfrei.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenlos.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist grundsätzlich möglich (“Payment Holiday”), muss jedoch individuell vereinbart werden. Auch im Pausenmonat fallen Sollzinsen an. Bedingungen wie regelmäßige Zahlung und ausreichende Bonität sind Voraussetzung.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,25% bis 14,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,20% bis 14,05% p.a.
|Monatliche Rate
|266,10 € bis 375,34 €
|Gesamtkreditbetrag
|22.352,06 € bis 31.528,81 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|3.000,00 - 80.000,00
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
Sehr unkompliziert und schnell!
Unkomplizierte Abwicklung
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,40% eff. Jahreszins, 8,09% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.262,71 €, mtl. Rate 312,65 €, Postbank
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause (Payment Holiday) ist möglich, jedoch nur einmalig und muss vorab vereinbart werden. In der Pause fällt keine Rate an, die Zinsen laufen jedoch weiter. Zusätzliche Kosten entstehen nicht.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,25% bis 12,51% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,20% bis 11,85% p.a.
|Monatliche Rate
|266,10 € bis 351,40 €
|Gesamtkreditbetrag
|22.352,06 € bis 29.517,76 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|3.000,00 - 80.000,00
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
Ich habe alle Formulare ausgefüllt, aber sie konnten mir nicht helfen.
Tolles Angebot, schnelle Bearbeitung und Auszahlung
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,21% eff. Jahreszins, 8,84% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.895,70 €, mtl. Rate 320,19 €, Deutsche Bank AG
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 28 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 28 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % der Restschuld kostenfrei möglich – vorausgesetzt, seit der letzten kostenfreien Sonderzahlung oder Kreditauszahlung sind mindestens 12 Monate vergangen. Für darüber hinausgehende Beträge kann eine gesetzlich begrenzte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, die maximal 1 % der Restschuld beträgt (0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist einmal jährlich kostenpflichtig möglich (20 € Gebühr), sofern keine Zahlungsrückstände bestehen und die letzten 11 Raten pünktlich bezahlt wurden. Voraussetzung ist eine unveränderte Bonität gegenüber dem Kreditabschluss.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit auch für Selbstständige möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Konditionen für Bestandskunden der Bank schlechter als für Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,49% bis 10,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,43% bis 10,47% p.a.
|Monatliche Rate
|268,21 € bis 336,93 €
|Gesamtkreditbetrag
|22.529,54 € bis 28.301,79 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|1.500,00 - 80.000,00
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
alles ging schnell und problemlos
Der Kreditvertrag wurde abgelehnt!
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,95% eff. Jahreszins, 6,74% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 25.141,05 €, mtl. Rate 299,30 €, TARGOBANK
Im CHECK24 Kreditvergleich Wunschsumme, Laufzeit und Verwendungszweck (energetische) Modernisierung angeben und persönliche Angaben machen
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Ob Wärmepumpe, Photovoltaikanlage, neue Fenster oder Dachdämmung – je nach Projekt bekommen Sie im CHECK24 Kreditvergleich von Banken spezielle Angebote angezeigt. CHECK24 Geschäftsführer, Marcus Weilguni, rät zudem in diesem Video, den Kredit nicht zu knapp zu planen und gibt Tipps zum Sparen, die bereits beim Kostenvoranschlag anfangen:
Eine Modernisierung bedeutet nicht nur eine Instandhaltung des Eigenheims, sondern eine bauliche Erweiterung oder Erneuerung den aktuellen Standards entsprechend. Folgende Arbeiten können beispielsweise anfallen und per Modernisierungskredit finanziert werden:
Je nach Alter und Material Ihres Dachs müssen Ziegel, Regenabflussrohre und Dachstuhl erneuert werden. Vor allem die Dämmung von Dach oder Dachboden gehören zu wichtigen Maßnahmen, um die Energieeffizienz und damit den Wert der Immobilie zu steigern.
Die Erneuerung der Sanitäranlagen durch wassersparende Systeme, die aktuellen Standards entsprechen, sowie gut gedämmte Rohrleitungen gehören zu möglichen Modernisierungsmaßnahmen – ebenso wie eine Sanierung zwecks Barrierefreiheit oder der langersehnte Pool zur Wertsteigerung der Immobilie.
Heizungen mit fossilen Brennstoffen, die vor mehr als 30 Jahren eingebaut wurden, müssen laut Gebäudeenergiegesetz (GEG) gegen energieeffiziente Geräte ausgetauscht werden. Stromleitungen und Kabel sollten spätestens alle 30 Jahre überprüft und erneuert werden.
Der Austausch von veralteten Fenstern mit Einfachverglasung oder mangelnder Dichtung, der Einbau neuer einbruchsicherer Türen oder die Erneuerung von Außenputz und Fassadendämmung können mit einem Modernisierungskredit finanziert werden.
Mit einem Modernisierungskredit können Sie Anpassungen für den barrierefreien und altersgerechten Umbau einer Immobilie umsetzen – etwa durch den Einbau von Rampen und Treppenliften, die Verbreiterung von Türen oder den Umbau von Bädern mit bodengleichen Duschen und Haltegriffen. Diese Maßnahmen sorgen für Sicherheit und Unabhängigkeit von Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Größere Projekte und Umbauten wie die Vergrößerung von Räumen oder der Anbau zusätzlicher Wohnfläche verbessern den Wohnkomfort. Aber auch kleinere Maßnahmen wie der Einbau von elektrischen Rollläden, die Verbesserung des Einbruchschutzes oder die Integration von Smart-Home-Technologien können den Komfort und die Sicherheit im Alltag erhöhen.
Gebäude mit energiesparenden Heizungen, Photovoltaikanlagen und guter Gesamtenergieeffizienz gewinnen immer mehr an Bedeutung. Vor allem Personen, die nach dem 01. Februar 2002 ein Eigenheim geerbt oder gekauft haben, sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Immobilie auf den energetisch neusten Stand zu bringen. Diese Vorgaben regelt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) § 47, Absatz 3:
„Bei einem Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, ist die Pflicht nach Absatz 1 erst im Fall eines Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentümer zu erfüllen. Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang nach dem 1. Februar 2002.“
Über den CHECK24-Kreditvergleich finden Sie Kredite zur energetischen Sanierung mit besonders günstigen Zinsen.
Die Kosten einer Modernisierung können sehr unterschiedlich sein und lassen sich deshalb schwer verallgemeinern. Die Verbraucherzentrale nennt Schätzwerte für einzelne Modernisierungsmaßnahmen. Nach den Kosten richtet sich der Kredit, den Sie aufnehmen müssen.
|Einbau Wärmepumpe
|bis zu 30.000 Euro
|Außenwanddämmung
|160 – 190 Euro/qm
|Wand-Innendämmung
|100 – 200 Euro/qm
|Dachdämmung
|240 – 400 Euro/qm
Je nachdem, welche Ansprüche Sie an die Sanierung eines neuen Bads haben, variieren die Kosten. Folgende Grafik enthält durchschnittliche Beispielpreise für jeweils die günstigste und teuerste Variante einzelner Komponenten der Badsanierung.
Für ein Bad mit acht Quadratmeter Bodenfläche und zwei Meter hohen Wänden kommen entsprechend allein für die grundlegenden Komponenten Summen zwischen knapp 800 und über 26.000 Euro zusammen. Für ein Bad mit guter Qualität sollten Sie von Preisen mindestens im Mittelfeld der Werte ausgehen.
Kosten für die Entkernung des alten Bads, neue Elektrik, das Verputzen von Boden und Wänden, Badmöbel und schließlich die Arbeitsstunden müssen Sie dazu rechnen.
Da ein Modernisierungskredit mit wenigen Ausnahmen an einen konkreten Zweck gebunden ist, benötigen Sie zusätzliche Voraussetzungen und Unterlagen zur Beantragung. Neben den Grundvoraussetzungen Volljährigkeit, Wohnsitz in Deutschland und gute Bonität sollten Sie je nach Bank folgende Voraussetzungen für einen Modernisierungskredit nachweisen können:
Wenn Sie Ihren Modernisierungskredit über CHECK24 abschließen, erhalten Sie garantiert den günstigsten Zinssatz – dafür steht die Günstiger geht's nicht Garantie. Sollten Sie einen vergleichbaren Kredit bei einer deutschen Bank, einem Vermittler oder einem anderen Vergleichsportal günstiger bekommen als bei CHECK24, erstatten wir Ihnen die Zinsdifferenz.
Schicken Sie uns einfach das günstigere Angebot per E-Mail an kredit@check24.de und schließen Sie den für Sie günstigsten Kredit über CHECK24 ab. CHECK24 überweist Ihnen dann die Differenz auf Ihr Konto.
Für eine erste Einschätzung, welche Zinkosten für Ihren Modernisierungskredit auf Sie zukommen könnten und wie hoch die monatliche Rate je nach Laufzeit ausfallen würde, nutzen Sie den kostenlosen Modernisierungsrechner:
Monatliche Rate
Kreditbetrag
Laufzeit
Kreditbetrag
€
500 €
85.000 €
Effektiver Jahreszins
%
00,50 %
20,00 %
Laufzeit
Monate
12 Monate
120 Monate
|Kreditkosten gesamt
|Zinsaufwand
|Monatliche Rate
Kredite, die durch einen konkreten Zweck abgesichert sind, sind für gewöhnlich günstiger als andere. Geben Sie den Verwendungszweck (energetische) Modernisierung an, um Angebote für einen Modernisierungskredit mit günstigen Zinsen zu erhalten.
Für den Verwendungszweck Modernisierung müssen Sie für gewöhnlich nachweisen, dass Sie das Darlehen auch dafür einsetzen. Entsprechend fordern Banken oft einen Kostenvoranschlag der geplanten Maßnahmen. Es gibt auch Kreditinstitute, die einen Modernisierungskredit ohne Nachweis des Verwendungszwecks vergeben, wenn Sie die Eigentümerschaft der Immobilie belegen können. Einige wenige verzichten beim Modernisierungskredit auch darauf. Möchten Sie Ihre Modernisierung finanzieren, ohne grundsätzlich den Zweck nachzuweisen, können Sie einen Ratenkredit zur freien Verwendung aufnehmen.
Auch wenn eine Renovierung eher der Verschönerung einer Immobilie dient und die Modernisierung mit einer Wertsteigerung einhergeht, sind die Grenzen oft fließend. Sie können den Modernisierungskredit entsprechend auch für Renovierungsarbeiten nutzen, die Sie zusammen mit der Modernisierung durchführen. Für reine Schönheitsarbeiten wie das Tapezieren und Streichen der Wände ist aber ein Renovierungskredit ohne Zweckbindung und ohne Nachweis der Verwendung der einfachere Weg.
Für einige Modernisierungsmaßnahmen im selbstbewohnten Eigenheim erhalten Sie günstige Kredite und Zuschüsse von der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Die Voraussetzungen für einen Modernisierungskredit der KfW sind je nach Förderprogramm unterschiedlich. Ist Ihr Vorhaben förderfähig, beantragen Sie den KfW-Kredit gemeinsam mit der restlichen Finanzierung bei Ihrer kreditgebenden Bank. Fragen Sie Ihren CHECK24-Kreditberater nach Fördermöglichkeiten.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr
„Ich habe den Vertrag unterschrieben, aber bisher keine Bestätigung oder Zusage erhalten.”
Gutes Angebot