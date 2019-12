Günstiger Modernisierungkredit

Wofür kann ich ein Modernisierungsdarlehen verwenden?

Ein Modernisierungskredit ist ein zweckgebundener Ratenkredit. Das bedeutet für den Kreditnehmer, dass er das Geld ausschließlich für das vereinbarte Vorhaben verwenden darf, in diesem Fall die Modernisierung oder Renovierung des Eigenheims. Dazu zählen neben neuen Fenstern oder einer neuen Heizung auch eine energetische Sanierung oder kleinere Umbauten. Wer sich eine Photovoltaikanlage installieren lassen will, kann das ebenfalls über ein Modernisierungsdarlehen realisieren. Doch nicht nur Arbeiten am Eigenheim können damit umgesetzt werden. Bei einigen Banken haben Kunden auch die Option, mit dem Kredit Möbel für das Eigenheim zu kaufen – daher rührt auch der Name „Wohnkredit“, unter dem einige Banken ihre Modernisierungskredite anbieten.