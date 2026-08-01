Sie können sich auf seriöse Angebote verlassen. Alle Kredite, die Sie direkt über CHECK24 abschließen können, stammen von geprüften Banken. Regelmäßige Auszeichnungen für Benutzerfreundlichkeit (Ergonomie) und Softwarequalität bestätigen Transparenz und Zuverlässigkeit.
CHECK24 garantiert günstige Zinsen. Durch den permanenten Austausch mit Partnerbanken erhalten Sie teilweise Sonderkonditionen, die Sie bei den Banken selbst oder bei Wettbewerbern nicht finden.
Falls Sie Fragen zum Thema Geld leihen haben, stehen Ihnen täglich von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr rund 300 Kreditexperten mit ihrer Expertise zur Seite – telefonisch unter der 089 – 24 24 11 24 oder per E-Mail. Dieser Service ist für Sie immer kostenlos.
Der CHECK24 Kreditvergleich hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Kreditberatung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit (Ergonomie) und Softwarequalität erhalten. Etliche Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen haben den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich bestätigt.
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.
Um sich online Geld zu leihen, gelten dieselben Voraussetzungen wie in einer Filiale:
Die meisten Verbraucher in Deutschland besitzen ein Girokonto mit Dispokredit, der ein Überziehen des Kontos erlaubt. Bis zu welchem Gesamtbetrag es ins Minus rutschen darf und welche Gebühren dafür anfallen, unterscheidet sich je nach Kunde und Bank. Allerdings ist der durchschnittliche Dispozins im Regelfall fast doppelt so hoch wie der Zins für vergleichbare Kleinkredite. Wegen der hohen Kosten sollten Sie den Dispo nur im Notfall nutzen und das Konto so schnell wie möglich wieder ausgleichen. Zusätzlich haben Sie beim Ratenkredit den Vorteil, dass Sie das geliehene Geld in planbaren Raten zurückzahlen. So vermeiden Sie eine unübersichtliche Finanzsituation und das Dauer-Minus auf dem Konto.
Kurz nach der Eingabe weniger Informationen zu Ihrer Person und Ihren Einkommensverhältnissen wissen Sie, zu welchen Konditionen Sie Geld leihen könnten. Noch genauer geht es, wenn Sie Ihr Gehaltskonto mit dem CHECK24-Kreditcenter verbinden. So hat die Bank sofortigen Überblick über Ihre Ein- und Ausgaben und Sie leihen sich Geld zu günstigen Zinsen.
Suchen Sie das günstigste Angebot aus. Den Vertrag können Sie komplett online abschließen, inklusive Online-Legitimation oder VideoIdent und Unterschrift. Sollten Dokumente benötigt werden, können Sie diese digital einreichen.
Nachdem Sie den Kreditvertrag final abgeschlossen haben und die Bank Ihre Kreditanfrage bewilligt hat, ist das Geld in der Regel drei bis fünf Werktage später auf Ihrem Konto. Am schnellsten leihen Sie sich Geld, wenn Sie einen Kredit mit Sofort-Zusage wählen. Hier wird das Geld spätestens am nächsten Bankarbeitstag ausgezahlt.
Nicht immer lassen sich alle Ausgaben lange im Voraus planen. Geht beispielsweise ein wichtiges Haushaltsgerät oder das Auto kaputt, muss das Geld kurzfristig verfügbar sein. In solchen Fällen können Sie – im Vergleich zur Bankfiliale – online besonders schnell Geld leihen:
Im Kreditvergleich von CHECK24 sehen Sie sofort, welche Kreditinstitute Ihnen nicht nur den besten Zins, sondern auch die schnellste Auszahlung garantieren. In den Produktdetails finden Sie einen Hinweis, wie lange die Auszahlung des Geldes nach Vertragsabschluss dauert.
Dank der praktischen Filter-Funktion können Sie gezielt und zeitsparend nach Angeboten suchen, die genau Ihren Vorstellungen entsprechen. Sie können zum Beispiel nach kostenloser Sonder- oder Gesamttilgung und benötigten Nachweisen filtern oder Kredite für Selbstständige auswählen.
Sie müssen nicht auf den nächsten freien Termin in einer Bankfiliale warten und sind nicht an Öffnungszeiten gebunden, sondern können Ihren Kreditantrag sofort online abschließen. Mit der Legitimation per Online-Ausweis oder Online-Banking wickeln Sie den Prozess komplett selbstständig ab. So können Sie heute noch Geld leihen.
Das meiste Geld leihen sich Kunden zur freien Verwendung. Auf Platz Zwei liegt die Umschuldung beziehungsweise Ablösung eines bestehenden Kredits, auf Platz Drei der Gebrauchtwagenkredit. Platz Vier zeigt: Viele Kunden leihen sich Geld, um den teuren Dispo-Kredit auszugleichen. Die durchschnittliche Kredithöhe beträgt dafür knapp 7.070 Euro. (Quelle: über CHECK24 abgeschlossene Kredite von Juni 2025 bis Mai 2026)
Falls Sie nur kurzfristig finanzielle Engpässe überbrücken müssen, könnte ein Kurzzeitkredit die Lösung sein. Diese Kredite sind für kleinere Beträge gedacht und werden meist innerhalb weniger Monate zurückgezahlt.
Wenn Sie von einer Bank Geld leihen, wird Ihre Kreditwürdigkeit geprüft. Darüber gibt die Schufa-Auskunft. Anhand Ihrer Bonität ermittelt das Kreditinstitut, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie das geliehene Geld wie vereinbart zurückzahlen können. Zugleich schützt es Sie vor Überschuldung. Zu dieser Prüfung sind Banken in Deutschland verpflichtet. Geld leihen ohne Schufa geht in Deutschland nur, wenn Sie sich die Summe von Privatpersonen geben lassen. Eltern, Freunde oder Bekannte müssen Ihre Bonität nicht prüfen. In diesem Fall können Sie Geld leihen ohne Bank und deren Auflagen.
Über den CHECK24 Kreditvergleich können Sie die Angebote zahlreicher Kreditinstitute so oft miteinander vergleichen, wie Sie wollen – auf Ihren Schufa-Score hat dies keinerlei Auswirkungen. Es handelt sich lediglich um eine Konditionsanfrage. Eine solche unverbindliche Anfrage lohnt sich auch, wenn Sie wegen eines negativen Eintrags in Ihrer Schufa-Akte Zweifel an der eigenen Kreditwürdigkeit haben. Mit der Konditionsanfrage haben Sie in wenigen Minuten Klarheit, ob sich ein Kreditgeber findet, der Ihnen online Geld leihen würde.
Im Internet preisen einige Anbieter einen sogenannten Kredit ohne Schufa an, mit dem Sie sich angeblich gänzlich ohne Schufa oder trotz Schufa-Eintrag Geld leihen können. Dabei handelt es sich oft um Abo-Fallen oder völlig überteuerte Darlehen unseriöser Anbieter oder um Kreditgeber aus dem Ausland. Diese müssen ebenfalls Ihre Bonität prüfen, nutzen dafür allerdings ansässige Auskunfteien und nicht die deutsche Schufa.
Ähnlich wie mit dem Kreditrahmen einer Kreditkarte oder dem Dispokredit beim Girokonto können Sie bei einem sogenannten Rahmenkredit flexibel Geld leihen. Hier vereinbaren Sie mit der Bank einen Kreditrahmen. Sie können die gesamte Summe oder nur Teile davon flexibel nutzen und zahlen nur auf das tatsächlich geliehene Geld Zinsen. Diese Option ist zwar oft günstiger als Dispo oder Kreditkarte, aber in der Regel teurer als ein klassischer Ratenkredit.
Bei einem gemeinsamen Ratenkredit haften beide Kreditnehmer gesamtschuldnerisch. Zahlt einer nicht, muss der andere trotzdem für die gesamte Summe aufkommen. Eine mögliche Lösung, um aus einem gemeinsamen Kredit herauszukommen, kann die Umschreibung oder Umschuldung des Kredits sein – je nachdem, ob die Bank zustimmt.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr
Bewertungen auf eKomi stammen von echten Kunden. Weitere Hinweise, u.a. zu den ergriffenen Maßnahmen, finden Sie hier.