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Dispo oder Ratenkredit: Was ist günstiger?

Die meisten Verbraucher in Deutschland besitzen ein Girokonto mit Dispokredit, der ein Überziehen des Kontos erlaubt. Bis zu welchem Gesamtbetrag es ins Minus rutschen darf und welche Gebühren dafür anfallen, unterscheidet sich je nach Kunde und Bank. Allerdings ist der durchschnittliche Dispozins im Regelfall fast doppelt so hoch wie der Zins für vergleichbare Kleinkredite. Wegen der hohen Kosten sollten Sie den Dispo nur im Notfall nutzen und das Konto so schnell wie möglich wieder ausgleichen. Zusätzlich haben Sie beim Ratenkredit den Vorteil, dass Sie das geliehene Geld in planbaren Raten zurückzahlen. So vermeiden Sie eine unübersichtliche Finanzsituation und das Dauer-Minus auf dem Konto.