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Das Wichtigste beim Geld leihen

  • Sie möchten von einer Bank unkompliziert online Geld leihen? Im CHECK24-Kreditvergleich finden Sie die besten Angebote vieler Kreditanbieter. So leihen Sie Geld in drei einfachen Schritten.
  • Benötigen Sie das Geld besonders schnell, suchen Sie bei CHECK24 nach Sofortkrediten. Bieten die Banken Sofort-Entscheid und Sofort-Auszahlung an, ist das Geld nach Bewilligung meist spätestens am nächsten Geschäftstag auf Ihrem Konto.
  • Mit einigen Tipps können Sie besonders günstig Geld leihen.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna N. Baumgart, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Vorteile: 
Warum über CHECK24 Geld leihen?

Seriös Geld leihen

Sie können sich auf seriöse Angebote verlassen. Alle Kredite, die Sie direkt über CHECK24 abschließen können, stammen von geprüften Banken. Regelmäßige Auszeichnungen für Benutzerfreundlichkeit (Ergonomie) und Softwarequalität bestätigen Transparenz und Zuverlässigkeit.

Günstige Sonderkonditionen

CHECK24 garantiert günstige Zinsen. Durch den permanenten Austausch mit Partnerbanken erhalten Sie teilweise Sonderkonditionen, die Sie bei den Banken selbst oder bei Wettbewerbern nicht finden.

Kostenlose Expertenberatung

Falls Sie Fragen zum Thema Geld leihen haben, stehen Ihnen täglich von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr rund 300 Kreditexperten mit ihrer Expertise zur Seite – telefonisch unter der 089 – 24 24 11 24 oder per E-Mail. Dieser Service ist für Sie immer kostenlos.

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Vielfach ausgezeichneter Kreditvergleich

Der CHECK24 Kreditvergleich hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Kreditberatung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit (Ergonomie) und Softwarequalität erhalten. Etliche Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen haben den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich bestätigt.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

Zufriedenheitsgarantie: Das sagen CHECK24-Kunden

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.

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Konditionen zum Geld leihen sofort berechnen

Mit unserem kostenlosen Kreditrechner können Sie herausfinden, mit welchen Zinskosten oder welcher monatliche Rate Sie rechnen können, wenn Sie sich Geld leihen. Geben Sie die Kreditsumme, Laufzeit und den Zinssatz ein und sehen Sie, wie sich die Ergebnisse verändern, wenn Sie einzelne Parameter anpassen.

Voraussetzungen, um online Geld zu leihen

Um sich online Geld zu leihen, gelten dieselben Voraussetzungen wie in einer Filiale:

  • Volljährigkeit
  • Wohnsitz in Deutschland
  • unbefristetes Arbeitsverhältnis
  • Einkommensnachweise
  • Kontoauszüge
  • gute Bonität
CHECK24 Tipp

Dispo oder Ratenkredit: Was ist günstiger?

Die meisten Verbraucher in Deutschland besitzen ein Girokonto mit Dispokredit, der ein Überziehen des Kontos erlaubt. Bis zu welchem Gesamtbetrag es ins Minus rutschen darf und welche Gebühren dafür anfallen, unterscheidet sich je nach Kunde und Bank. Allerdings ist der durchschnittliche Dispozins im Regelfall fast doppelt so hoch wie der Zins für vergleichbare Kleinkredite. Wegen der hohen Kosten sollten Sie den Dispo nur im Notfall nutzen und das Konto so schnell wie möglich wieder ausgleichen. Zusätzlich haben Sie beim Ratenkredit den Vorteil, dass Sie das geliehene Geld in planbaren Raten zurückzahlen. So vermeiden Sie eine unübersichtliche Finanzsituation und das Dauer-Minus auf dem Konto.

So funktioniert's

In 3 Schritten sofort online Geld leihen mit CHECK24

  • Angebote anfordern

    Kurz nach der Eingabe weniger Informationen zu Ihrer Person und Ihren Einkommensverhältnissen wissen Sie, zu welchen Konditionen Sie Geld leihen könnten. Noch genauer geht es, wenn Sie Ihr Gehaltskonto mit dem CHECK24-Kreditcenter verbinden. So hat die Bank sofortigen Überblick über Ihre Ein- und Ausgaben und Sie leihen sich Geld zu günstigen Zinsen. 

  • Vergleichen und Vertrag abschließen

    Suchen Sie das günstigste Angebot aus. Den Vertrag können Sie komplett online abschließen, inklusive Online-Legitimation oder VideoIdent und Unterschrift. Sollten Dokumente benötigt werden, können Sie diese digital einreichen. 

  • Geliehenes Geld schnell erhalten

    Nachdem Sie den Kreditvertrag final abgeschlossen haben und die Bank Ihre Kreditanfrage bewilligt hat, ist das Geld in der Regel drei bis fünf Werktage später auf Ihrem Konto. Am schnellsten leihen Sie sich Geld, wenn Sie einen Kredit mit Sofort-Zusage wählen. Hier wird das Geld spätestens am nächsten Bankarbeitstag ausgezahlt.

Schnell zum Geldkredit:
So erzielen Sie eine schnelle Auszahlung

Nicht immer lassen sich alle Ausgaben lange im Voraus planen. Geht beispielsweise ein wichtiges Haushaltsgerät oder das Auto kaputt, muss das Geld kurzfristig verfügbar sein. In solchen Fällen können Sie – im Vergleich zur Bankfiliale – online besonders schnell Geld leihen:

Produktdetails prüfen

Im Kreditvergleich von CHECK24 sehen Sie sofort, welche Kreditinstitute Ihnen nicht nur den besten Zins, sondern auch die schnellste Auszahlung garantieren. In den Produktdetails finden Sie einen Hinweis, wie lange die Auszahlung des Geldes nach Vertragsabschluss dauert.

Filter anwenden

Dank der praktischen Filter-Funktion können Sie gezielt und zeitsparend nach Angeboten suchen, die genau Ihren Vorstellungen entsprechen. Sie können zum Beispiel nach kostenloser Sonder- oder Gesamttilgung und benötigten Nachweisen filtern oder Kredite für Selbstständige auswählen.

Online legitimieren

Sie müssen nicht auf den nächsten freien Termin in einer Bankfiliale warten und sind nicht an Öffnungszeiten gebunden, sondern können Ihren Kreditantrag sofort online abschließen. Mit der Legitimation per Online-Ausweis oder Online-Banking wickeln Sie den Prozess komplett selbstständig ab. So können Sie heute noch Geld leihen.

Grafik die zeigt wofür sich Kreditnehmer Geld leihen
CHECK24 Info

Dafür leihen sich Kreditnehmer Geld

Das meiste Geld leihen sich Kunden zur freien Verwendung. Auf Platz Zwei liegt die Umschuldung beziehungsweise Ablösung eines bestehenden Kredits, auf Platz Drei der Gebrauchtwagenkredit. Platz Vier zeigt: Viele Kunden leihen sich Geld, um den teuren Dispo-Kredit auszugleichen. Die durchschnittliche Kredithöhe beträgt dafür knapp 7.070 Euro. (Quelle: über CHECK24 abgeschlossene Kredite von Juni 2025 bis Mai 2026)

4 Tipps:
Wie kann ich mir besonders günstig Geld leihen?

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Tipp 1: Verwendungszweck angeben

Wenn Sie sich Geld für einen bestimmten Zweck leihen wollen, sollten Sie diesen bei Ihrem Kreditantrag angeben. In vielen Fällen gewähren Banken für Darlehen mit festem Verwendungszweck günstigere Zinssätze. Für Finanzierungen mit Zweckbindung sind Autokredite ein typisches Beispiel.

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Tipp 2: Zu zweit Geld leihen

Ein zweiter Kreditnehmer mit guter Bonität verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Raten nicht gezahlt werden können. Die Sicherheit für die Bank steigt und sie gewährt meist niedrigere Zinsen auf den Kredit. Auf diese Art können Sie zum Beispiel als berufstätiges Ehepaar günstig Geld leihen.

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Tipp 3: Laufzeit & Monatsrate anpassen

Mit der Laufzeit können Sie auch die Höhe der monatlichen Kreditrate an Ihre finanziellen Möglichkeiten anpassen. Beachten Sie dabei, dass Sie für das geliehene Geld weniger Zinsen zahlen müssen, wenn Sie es schneller zurückzahlen. Mit dem CHECK24-Kreditrechner erhalten Sie einen Überblick, wie sich die Raten und die Gesamtkosten für den Kredit je nach Laufzeit verändern.

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Tipp 4: Filter nach Krediten für Selbstständige 

Möchten sich Selbstständige privat Geld leihen, haben sie es schwerer als Festangestellte. Vielen Kreditinstituten ist das Ausfallrisiko zu hoch und sie lehnen eine Bewilligung des Darlehens ab. Es gibt aber Banken, die explizit Kredite für Selbstständige anbieten. Sie können danach suchen, indem Sie ein Häkchen bei der Filter-Option „Für Selbstständige“ setzen.

CHECK24-Tipp

Falls Sie nur kurzfristig finanzielle Engpässe überbrücken müssen, könnte ein Kurzzeitkredit die Lösung sein. Diese Kredite sind für kleinere Beträge gedacht und werden meist innerhalb weniger Monate zurückgezahlt.

Geld leihen ohne Schufa
Ist das möglich?

Wenn Sie von einer Bank Geld leihen, wird Ihre Kreditwürdigkeit geprüft. Darüber gibt die Schufa-Auskunft. Anhand Ihrer Bonität ermittelt das Kreditinstitut, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie das geliehene Geld wie vereinbart zurückzahlen können. Zugleich schützt es Sie vor Überschuldung. Zu dieser Prüfung sind Banken in Deutschland verpflichtet. Geld leihen ohne Schufa geht in Deutschland nur, wenn Sie sich die Summe von Privatpersonen geben lassen. Eltern, Freunde oder Bekannte müssen Ihre Bonität nicht prüfen. In diesem Fall können Sie Geld leihen ohne Bank und deren Auflagen.

CHECK24 erklärt

Schufa-neutral vergleichen

Über den CHECK24 Kreditvergleich können Sie die Angebote zahlreicher Kreditinstitute so oft miteinander vergleichen, wie Sie wollen – auf Ihren Schufa-Score hat dies keinerlei Auswirkungen. Es handelt sich lediglich um eine Konditionsanfrage. Eine solche unverbindliche Anfrage lohnt sich auch, wenn Sie wegen eines negativen Eintrags in Ihrer Schufa-Akte Zweifel an der eigenen Kreditwürdigkeit haben. Mit der Konditionsanfrage haben Sie in wenigen Minuten Klarheit, ob sich ein Kreditgeber findet, der Ihnen online Geld leihen würde.

Vorsicht vor Krediten ohne Schufa!

Im Internet preisen einige Anbieter einen sogenannten Kredit ohne Schufa an, mit dem Sie sich angeblich gänzlich ohne Schufa oder trotz Schufa-Eintrag Geld leihen können. Dabei handelt es sich oft um Abo-Fallen oder völlig überteuerte Darlehen unseriöser Anbieter oder um Kreditgeber aus dem Ausland. Diese müssen ebenfalls Ihre Bonität prüfen, nutzen dafür allerdings ansässige Auskunfteien und nicht die deutsche Schufa.

Häufige Fragen

Wie kann ich mir ohne feste Ratenzahlung flexibel online Geld leihen?

Ähnlich wie mit dem Kreditrahmen einer Kreditkarte oder dem Dispokredit beim Girokonto können Sie bei einem sogenannten Rahmenkredit flexibel Geld leihen. Hier vereinbaren Sie mit der Bank einen Kreditrahmen. Sie können die gesamte Summe oder nur Teile davon flexibel nutzen und zahlen nur auf das tatsächlich geliehene Geld Zinsen. Diese Option ist zwar oft günstiger als Dispo oder Kreditkarte, aber in der Regel teurer als ein klassischer Ratenkredit.

Wann ist ein Ratenkredit sinnvoller als der Dispo?

Ein Dispokredit kann für eine sehr kurze Liquiditätslücke sinnvoll sein, wenn Sie das Konto mit dem nächsten sicheren Geldeingang vollständig ausgleichen können. Bleibt das Konto länger im Minus oder benötigen Sie einen größeren Betrag, bietet ein Ratenkredit meist mehr Planungssicherheit: Kreditbetrag, Laufzeit und Monatsrate stehen fest. Vergleichen Sie die tatsächlichen Zinsen und prüfen Sie, ob die Rate dauerhaft in Ihr Budget passt. Einen Dispo dauerhaft auszulasten, verteuert die Finanzierung und lässt die Restschuld leicht unübersichtlich werden.

Was tun, wenn einer den gemeinsamen Kredit nicht mehr zahlt?

Bei einem gemeinsamen Ratenkredit haften beide Kreditnehmer gesamtschuldnerisch. Zahlt einer nicht, muss der andere trotzdem für die gesamte Summe aufkommen. Eine mögliche Lösung, um aus einem gemeinsamen Kredit herauszukommen, kann die Umschreibung oder Umschuldung des Kredits sein – je nachdem, ob die Bank zustimmt.

Kann ich Geld leihen, ohne Gehaltsnachweise einzureichen?

Banken müssen prüfen, ob Sie den Kredit voraussichtlich zurückzahlen können. Ein regelmäßiges und ausreichendes Einkommen bleibt deshalb meist wichtig. Gehaltsabrechnungen in Papierform sind jedoch nicht bei jedem digitalen Antrag nötig: Über eine einmalige Kontoverbindung können Einnahmen und Ausgaben elektronisch geprüft werden. Wer kein regelmäßiges Einkommen hat, erhält deutlich seltener ein passendes Bankangebot. Ein zweiter kreditwürdiger Antragsteller kann die Chancen verbessern, übernimmt aber dieselben Rückzahlungspflichten.

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