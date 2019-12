Ist das Konto leergeräumt oder steht eine unvorhergesehene Ausgabe an, können die Haushaltsfinanzen schnell ins Wanken geraten und eine Finanzspritze muss her: Wer dringend ein neues Auto kaufen muss, eine offene Rechnung zu begleichen hat oder aus anderen Gründen plötzlich Geld leihen möchte oder muss, ist bei CHECK24 an der richtigen Stelle. Über zahlreiche Partnerbanken in unserem Kreditvergleich haben Sie die Möglichkeit, sich noch heute Geldbeträge von 500 bis zu 85.000 Euro und zum Teil mehr zu leihen – ohne, dass Sie dafür in eine Bankfiliale gehen müssen. In welchen Monatsraten oder innerhalb welcher Laufzeit Sie das geliehene Geld zurückzahlen, können Sie wählen. Zur Verfügung stehen je nach Bank und Kredithöhe Laufzeiten zwischen einem und bis zu zehn Jahren, in Einzelfällen auch bis zu 15 Jahren (180 Monate).