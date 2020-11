Rahmenkredit

11/2019 | DtGV



CHECK24 in allen Kategorien mit bestem Kreditvergleich

Die besten Konditionen und die größte Transparenz beim Kreditvergleich – das bietet nur CHECK24. In einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien entschied das Vergleichsportal im November 2019 alle vier Teilkategorien für sich und sicherte sich damit auch den Spitzenplatz in der Gesamtwertung. So setzte sich CHECK24 im Test auch hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und der Qualität des Kundendienstes teils deutlich von seinen Wettbewerbern ab. Bemerkenswert war zudem, dass der Marktführer in den Kategorien Transparenz und Benutzerfreundlichkeit mit einem Ergebnis von jeweils über 97 Prozent schon sehr nah an den zu erzielenden Höchstwert heranreichte.