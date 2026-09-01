Rahmenkredit

Beispiel zur Veranschaulichung

Angenommen, Sie haben ein Kreditlimit von 10.000 Euro, nehmen aber nur 2.000 Euro für 15 Tage in Anspruch. Am Monatsende berechnet die Bank Zinsen nur für die 2.000 Euro und nur für die 15 Tage, an denen Sie diesen Betrag in Anspruch genommen haben. Beträgt der Zinssatz beispielsweise 17,9 Prozent pro Jahr, betragen die Zinskosten für die 2.000 Euro für 15 Tage 14,71 Euro.

Wenn Sie den Betrag von 2.000 Euro schneller zurückzahlen, zum Beispiel innerhalb von 10 Tagen, wären die Zinsen entsprechend niedriger und betrügen nur 9 Euro und 81 Cent.