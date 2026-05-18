Schließen Sie zunächst über den CHECK24 Kreditvergleich ein Kredite24 Best Darlehen bis zu 3.000 Euro ab. Dazu müssen Sie nur wenige Daten eingeben oder Ihr Onlinebanking abfragen. Der Abschluss ist dadurch komplett online möglich, Ihr Geld bekommen Sie per Sofort-Auszahlung auf Ihr Girokonto.
Mit dem Abschluss des Kredite24 Best Ratenkredits erhalten Sie automatisch eine CashReserve, also einen flexiblen Rahmenkredit, über bis zu 2.500 Euro. Mit der zugehörigen kostenlosen Mastercard können Sie Bargeld abheben sowie online und im Laden bezahlen.
Die CashReserve können Sie wie einen Dispo-Kredit nutzen und kleine Beträge über kurze Zeiträume abrufen und wieder tilgen. Zinsen zahlen Sie nur auf den Betrag, den Sie nutzen. Verwalten können Sie Ihre CashReserve bequem über das Onlinebanking der Consors Finanz.
Dank der CashReserve bleiben Sie mit Ihrem Kredite24 Best Kredit finanziell flexibel:
Der Betrag Ihrer Kreditrate wird Ihnen direkt auf Ihren Kreditrahmen der CashReserve gutgeschrieben.
Einen Kredit von Kredite24 Best können Sie schnell und einfach über den CHECK24 Kreditvergleich abschließen. Am schnellsten erhalten Sie Ihr Geld, wenn Sie Ihr Darlehen komplett digital über CHECK24 abschließen. Dazu müssen Sie sich lediglich mit Ihrem Onlinebanking verbinden, sich digital identifizieren und online unterschreiben.
* Ratenkredit mit fester Laufzeit
** Bonitätsabhängiger Kreditrahmen; Nettokreditbetrag bis zu 2.000 €; Vertragslaufzeit auf unbestimmte Zeit. Zinsen: Veränd. Sollzinssatz (jährlich) 18,287 %, eff. Jahreszinssatz 19,90 %. 2/3 aller Kunden erhalten 18,287 % (veränd. Sollzins jährlich) und 19,90 % eff. Jahreszins. Die monatliche Rate beträgt mindestens 3 % der jeweils höchsten, auf volle 100 € gerundeten Inanspruchnahme des Kreditrahmens, mindestens 9 €. Kreditgeber ist die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (Consors Finanz), Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München
Telefonische Beratung
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089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr