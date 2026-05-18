Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
Anpassen Geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus. Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen. Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern Alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Kredit
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,
um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Zum Merkzettel
Chat
Hallo
Neuer Kunde?
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie weiterhin schnell und sicher vergleichen können, empfehlen wir einen aktuellen Browser.
Trotzdem fortfahren
Kredit
Baufinanzierung
Kreditkarte
Girokonto
Tagesgeld
Festgeld
Bonitätsprüfung
All ProductsAlle Finanzvergleiche
Alle Finanzvergleiche
Kredit
Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter

Die CHECK24 CashReserve 
Ihr flexibler Kreditrahmen zum Kredite24 Best Kredit

Sie haben bereits eine CashReserve?

zum Online-Banking

Kredite24 Best und CashReserve online verwalten


Infos zum Onlinebanking 

Die CashReserve und den Kredite24 Best Kredit verwalten Sie direkt über Ihr Onlinebanking der Consors Finanz. 
Sie können so alle Vorteile und Funktionen der CashReserve in vollem Umfang genießen.



Kredite24 Best Logo







zum Online-Banking

NEW: CashReserve mit bis zu 2.500 Euro Kreditrahmen

Wenn Sie jetzt exklusiv über CHECK24 einen Kredite24 Best* Ratenkredit abschließen, erhalten Sie mit der CashReserve zusätzlich einen flexiblen Kreditrahmen von bis zu 2.500 Euro**. Die CashReserve können Sie nutzen wie einen Dispo-Kredit. Mit der kostenlosen CashReserve Mastercard können Sie weltweit Bargeld abheben sowie bezahlen. Zinsen zahlen Sie dabei nur auf den genutzten Betrag. 

Master Card​​​​​​​











jetzt Kredite24 Best sichern*

So einfach geht's: 

  • Online abschließen 

    Schließen Sie zunächst über den CHECK24 Kreditvergleich ein Kredite24 Best Darlehen bis zu 3.000 Euro ab. Dazu müssen Sie nur wenige Daten eingeben oder Ihr Onlinebanking abfragen. Der Abschluss ist dadurch komplett online möglich, Ihr Geld bekommen Sie per Sofort-Auszahlung auf Ihr Girokonto.


  • Bis zu 2.500 Euro CashReserve extra erhalten

    Mit dem Abschluss des Kredite24 Best Ratenkredits erhalten Sie automatisch eine CashReserve, also einen flexiblen Rahmenkredit, über bis zu 2.500 Euro. Mit der zugehörigen kostenlosen Mastercard können Sie Bargeld abheben sowie online und im Laden bezahlen.


  • CashReserve nutzen 

    Die CashReserve können Sie wie einen Dispo-Kredit nutzen und kleine Beträge über kurze Zeiträume abrufen und wieder tilgen. Zinsen zahlen Sie nur auf den Betrag, den Sie nutzen. Verwalten können Sie Ihre CashReserve bequem über das Onlinebanking der Consors Finanz. 


Tilgung
Perfektes Zusammenspiel von Kredite24 Best Ratenkredit & CashReserve

Kredite24Best
CashReserve: so funktioniert`s
So funktioniert's

Flexibel bleiben mit Kredite24 Best & CashReserve

Dank der CashReserve bleiben Sie mit Ihrem Kredite24 Best Kredit finanziell flexibel:

Der Betrag Ihrer Kreditrate wird Ihnen direkt auf Ihren Kreditrahmen der CashReserve gutgeschrieben.

Der CHECK24 Kreditvergleich - schnell, einfach, günstig

Einen Kredit von Kredite24 Best können Sie schnell und einfach über den CHECK24 Kreditvergleich abschließen. Am schnellsten erhalten Sie Ihr Geld, wenn Sie Ihr Darlehen komplett digital über CHECK24 abschließen. Dazu müssen Sie sich lediglich mit Ihrem Onlinebanking verbinden, sich digital identifizieren und online unterschreiben. 

Author image

Nutzen Sie unsere kostenlose Expertenberatung

Bei allen Fragen rund um ihren persönlichen Kreditwunsch steht Ihnen täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr ein persönlicher Kreditexperte zur Seite - telefonisch und per Mail.

Tel: 089 - 24 24 11 24

* Ratenkredit mit fester Laufzeit
** Bonitätsabhängiger Kreditrahmen; Nettokreditbetrag bis zu 2.000 €; Vertragslaufzeit auf unbestimmte Zeit. Zinsen: Veränd. Sollzinssatz (jährlich) 18,287 %, eff. Jahreszinssatz 19,90 %. 2/3 aller Kunden erhalten 18,287 % (veränd. Sollzins jährlich) und 19,90 % eff. Jahreszins. Die monatliche Rate beträgt mindestens 3 % der jeweils höchsten, auf volle 100 € gerundeten Inanspruchnahme des Kreditrahmens, mindestens 9 €. Kreditgeber ist die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (Consors Finanz), Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München

CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren
Telefon

Telefonische Beratung

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr